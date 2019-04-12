Сухо, но холодно: синоптик дал неоднозначный прогноз погоды на апрель-май

Погода в Украине этой весной будет продолжать пугать украинцев своими перепадами. Апрель ожидается холодным, но по словам Леонида Горбаня, дожди прекратятся, а вот в мае резко наступит потепление. Об этом он сообщил в своем комментарии для издания "Апостроф".

Погода в апреле не порадует теплом жителей Украины. Леонид Горбань отмечает, что в Вербное воскресенье, 14 апреля, ожидается прохладная погода и сильный ветер. Однако осадки маловероятны.

"Будет понижение температур до 9-11 градусов тепла. И что характерно, просчитывается восточный ветер – так называемый суховей. Будет больше жаркого сухого ветра, нежели дождливого западного", - сообщил синоптик.

С 17-18 апреля в Украину придет тепло и в большинстве регионов потеплеет до +20 +21 градуса, но после 21-го апреля погода снова испортится. В течении Страстной недели будет прохладно, дождливо и ветрено.

Погода в Украине (Виталий Носач, РБК-Украина)

На Пасху, по словам синоптика, будет сухо, солнечно и тепло, до +22 +24 градусов.

После Пасхи в Украине ожидается сразу три волны похолодания, на 9-й, 17-й и 33-й день после праздника. Через 9 дней после Пасхи в Украину придет заморозки, которые захватят почти половину областей. Начало мая будет прохладным и дождливым, а после 9-го числа в Украине температура резко взлетит до +28 +30 градусов.

"Дожди просчитываются 2, 8-9 мая, а потом аж на конец месяца", - добавил Горбань и отметил, что в середине месяца возможны дожди во Львовской и Волынской областях, а вот на востоке и юге страны будет сухо.

Напомним, ранее мы сообщали о том, что синоптики предупредили украинцев о коротком лете с сюрпризами.

А также писали о том, что синоптики рассказали о том, когда в Украину вернется тепло и солнце.