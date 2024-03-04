Суханов зачитав на відео твір 14-річного переможця конкурсу есе від Фонду Ахметова

Нарис-спогад 14-річного Тимура Вовчука із Харкова посів перше місце на всеукраїнському конкурсі есе "Моя Україна" музею "Голоси Мирних" Фонду Ріната Ахметова. Твори переможців прочитали відомі українці.
Есе Тимура озвучив Олексій Суханов, амбасадор музею, актор та ведучий.
"Ми сиділи в погребі, і я з усіх сил робив вигляд, що мені не страшно. Але батьки бачили в моїх очах жах. Вони хотіли мене захистити від цієї страшної навали ворога, і не знали, що цей день розтягнеться на роки", - розповідає про початок війни підліток.
Свого часу він мріяв про подорожі Україною. Мрія збулася, але ж не так, як хотілося. Ця поїздка була у суцільній темряві і в нікуди. У пеклі обстрілів тим часом залишалися дорогі йому люди і його дім.
Тимур повернувся додому через кілька місяців, і це був один із найбільших очікуваних і бажаних моментів життя. Йому хотілося обійняти стіни дому й подякувати йому, що вистояв, чекав і дочекався. Утім, війна триває і доводиться вчитися жити в цих умовах.
"Як було - вже не буде. Навіть моїй чарівниці-прабабусі несила повернути все, як було… Але крок за кроком моє рідне місто відроджується. Адже найбільший його скарб - це люди, харків’яни. І один із них - я", - переконаний він.
Понад 4 тисячі творчих робіт від дітей з усієї країни отримав музей "Голоси мирних" в рамках конкурсу. Музей збирає та зберігає історії українців про пережите під час війни. Його архів містить вже понад 100 тисяч історій, серед них - багато дитячих та підліткових.