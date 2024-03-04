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Суханов зачитал на видеопроизведение 14-летнего победителя конкурса эссе от Фонда Ахметова

Алексей Суханов зачитал на видеопроизведение 14-летнего победителя конкурса эссе от Фонда Ахметова (фото: пресс-служба)
Автор: Илона Свиридова

Очерк-воспоминание 14-летнего Тимура Вовчука из Харькова заняло первое место на всеукраинском конкурсе эссе "Моя Украина" музея "Голоса Мирных" Фонда Рината Ахметова. Произведения победителей прочли известные украинцы.

Эссе Тимура озвучил Алексей Суханов, посол музея, актер и ведущий.

"Мы сидели в погребе, и я изо всех сил делал вид, что мне не страшно. Но родители видели в моих глазах ужас. Они хотели меня защитить от этого страшного нашествия врага, и не знали, что этот день растянется на годы", - рассказывает о начале войны подросток.

В свое время он мечтал о путешествиях по Украине. Мечта сбылась, но не так, как хотелось. Эта поездка была в сплошной тьме и в никуда. В аду обстрелов в это время оставались дорогие ему люди и его дом.

Тимур вернулся домой через несколько месяцев, и это был один из самых ожидаемых и желаемых моментов жизни. Ему хотелось обнять стены дома и поблагодарить его, что выстоял, ждал и дождался. Впрочем, война продолжается и приходится учиться жить в этих условиях.

"Как было - уже не будет. Даже моей волшебнице-прабабушке невмоготу вернуть все, как было… Но шаг за шагом мой родной город возрождается. Ведь самое большое его сокровище - это люди, харьковчане. И один из них - я", - убежден он.

 

Более 4 тысяч творческих работ от детей со всей страны получил музей "Голоса мирных" в рамках конкурса. Музей собирает и хранит истории украинцев о пережитом во время войны. Его архив содержит уже более 100 тысяч историй, среди них много детских и подростковых.

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