Суханов зачитал на видеопроизведение 14-летнего победителя конкурса эссе от Фонда Ахметова

"Мы сидели в погребе, и я изо всех сил делал вид, что мне не страшно. Но родители видели в моих глазах ужас. Они хотели меня защитить от этого страшного нашествия врага, и не знали, что этот день растянется на годы", - рассказывает о начале войны подросток.

В свое время он мечтал о путешествиях по Украине. Мечта сбылась, но не так, как хотелось. Эта поездка была в сплошной тьме и в никуда. В аду обстрелов в это время оставались дорогие ему люди и его дом.

Тимур вернулся домой через несколько месяцев, и это был один из самых ожидаемых и желаемых моментов жизни. Ему хотелось обнять стены дома и поблагодарить его, что выстоял, ждал и дождался. Впрочем, война продолжается и приходится учиться жить в этих условиях.

"Как было - уже не будет. Даже моей волшебнице-прабабушке невмоготу вернуть все, как было… Но шаг за шагом мой родной город возрождается. Ведь самое большое его сокровище - это люди, харьковчане. И один из них - я", - убежден он.

Более 4 тысяч творческих работ от детей со всей страны получил музей "Голоса мирных" в рамках конкурса. Музей собирает и хранит истории украинцев о пережитом во время войны. Его архив содержит уже более 100 тысяч историй, среди них много детских и подростковых.