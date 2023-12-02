Суханов про доньку Сумської, яка мовчить про війну: "Не знаю, як із цим живе Оля"

"Я не засуджую Олю"

За словами Суханова, він не може перекласти провину Паперної на її матір. Ведучий зазначив, що навіть не розуміє, як Сумська переживає, що її донька досі мешкає у Москві та знімається у російських серіалах.

"Я не знаю, як із цим живе Оля Сумська. Але дочка доросла, сама має нести відповідальність за свої вчинки. От кажуть, що діти за батьків не відповідають. Мені здається, що батьки за дітей - теж.

Як соціальний ведучий, можу навести багато прикладів, коли в дитину вкладаєш, але отримуєш протилежний результат. Таке буває. Я не засуджую Олю і не покладаю на неї провину за те, що так сталося з її дочкою", - пояснив Суханов.

Суханов сказав, що думає про Паперну (фото: instagram.com/suhanov.official)

Що ведучий думає про тих, хто мовчить про війну

Говорячи про Паперну, Суханов зазначив, що українці не мають забути про тих, хто відмовчується. Адже потім такі люди можуть повернутися до України та вдавати, що вони патріоти.

"З тої серії, що вишиванку одягли - і вже наші. Війна довела, що наявність вишиванки в шафі не означає, що ти відданий Україні. Я знаю людей, які одягали її щодня, але першими опинилися за кордоном після вторгнення. І таких, хто не мав її, а зараз - тут", - додав ведучий.

Ведучий родом з РФ засуджує тих, хто мовчить про війну (фото: instagram.com/suhanov.official)

Що відомо про доньку Сумської

Паперна, яка пішла стопами матері та теж стала актрисою, вже довгий час мешкає в РФ. Вона вийшла заміж за російського актора та народила від нього дітей. А на початку повномасштабної війни донька Сумської ніяк не засудила путінську агресію.

Донька Сумської (фото: instagram.com/tony__pepper)

Потім стало відомо, що Паперна продовжує працювати в РФ. Вона з'являється на публічних заходах, веселиться та посміхається на камеру. При цьому про війну вона так нічого і не сказала.