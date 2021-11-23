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Судью Днепра будут судить за получение взятки: документ

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Днепр, Вторник 23 ноября 2021 15:00
Судью Днепра будут судить за получение взятки: документ Фото: судью Днепра будут судить за служебную подделку
Автор: Наталия Гурковская

На судью Амур-Нижнеднепровского районного суда Оксану Богун открыли уголовное производство по 366 статье Уголовного кодекса Украины - получение взятки.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на 49000.com.ua.

Напомним, Богун - судья, которая наложила арест на билборды скандального днепровского депутата Загида Краснова. Речь идет о рекламных площадках, которые городская ТБЧС признала аварийными и впоследствии коммунальные службы их снесли. В попытках защитить борды подставное лицо Краснова Сергей Янович подал иск на арест плоскостей и Богун его удовлетворила. Позже апелляционный суд признал это решение неправомерным.

Также в июле 2018 года Оксана Богун избила и выгнала шестилетнего ребенка, за которым ее попросили присмотреть. Однако служительница Фемиды понесла лишь административную ответственность. Более того, Богун продолжает вершить правосудие в АНД-суде.

Судью Днепра будут судить за получение взятки: документ

Как сообщалось, в Днепре 21 октября на нарушении правил "красной" зоны поймали ночной клуб "RIO". По данным местных изданий, клуб принадлежит депутату горсовета и лидеру политической партии "Громадська сила" Загиду Краснову.

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