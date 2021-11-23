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Суддю Дніпра судитимуть за отримання хабаря: документ

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Дніпро, Вівторок 23 листопада 2021 15:00
Суддю Дніпра судитимуть за отримання хабаря: документ Фото: суддю Дніпра судитимуть за службове підроблення
Автор: Наталія Гурковська

На суддю Амур-Нижньодніпровського районного суду Оксану Богун відкрили кримінальне провадження за 366 статтею Кримінального кодексу України - отримання хабаря.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на 49000.com.ua.

Нагадаємо, Богун - суддя, яка наклала арешт на білборди скандального дніпровського депутата Загіда Краснова. Йдеться про рекламні майданчики, які міська ТБНС визнала аварійними та згодом комунальні служби їх знесли. У спробах захистити борди підставне обличчя Краснова Сергій Янович подав позов на арешт площин і Богун його задовольнила. Пізніше апеляційний суд визнав це рішення неправомірним.

Також у липні 2018 року Оксана Богун побила та вигнала шестирічну дитину, за якою її попросили доглянути. Проте служниця Феміди понесла лише адміністративну відповідальність. Більше того, Богун продовжує чинити правосуддя в АНД-суді.

Суддю Дніпра судитимуть за отримання хабаря: документ

Як повідомлялось, у Дніпрі 21 жовтня на порушенні правил "червоної" зони спіймали нічний клуб "RIO". За даними місцевих видань, клуб належить депутату міськради і лідеру політичної партії "Громадська сила" Загіду Краснову.

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