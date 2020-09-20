Судья "Танцев со звездами "перекрыла мост под Киевом: приехали даже копы

Известная украинская телеведущая Леся Никитюк, которая станет 4-м судьей 4-го эфира легендарного шоу "Танцы со звездами", из-за съемок своей тревел-программы перекрыла мост в Киеве. Девушка рассказала об этом в своем Instagram и даже сообщила, что на место съемок приехало несколько патрульных авто. Детали – в нашей статье.

Еще в почти 4 часа утра телеведущая стала делиться с поклонниками видеозаписями, рассказывая о причинах столь раннего подъема в воскресное утро. Уже на рассвете девушка показала перекрытый мост в Киеве и патрульные автомобили. Причина заключалась в том, что команда телеведущей снимала часть эпизода для тревел-шоу "Le Маршрутка".

О том, почему на сьемки приехала полиция девушка не рассказывает.

Телеведущая поделилась подробностями в своих историях в Instagram.

Леся Никитюк перекрыла мост под Киевом

Стоит напомнить, ранее мы сообщали, что ведущая Леся Никитюк присоединится к членам жюри во время четвертого прямого эфира шоу "Танцы со звездами". По новым правилам проекта каждую неделю к традиционному составу жюри (Влад Яма, Екатерина Кухар и Григорий Чапкис) присоединяется приглашенная звезда, которая ранее участвовала в шоу. В сегодняшнем эфире новым судьей станет Никитюк.

Ранее мы писали, что Леся Никитюк опозорилась на весь отель во имя любви.

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