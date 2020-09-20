Суддя "Танців з зірками "перекрила міст під Києвом: приїхали навіть копи

Відома українська телеведуча Леся Нікітюк, яка стане 4-м суддею 4-го ефіру легендарного шоу "Танці з зірками", через зйомки своєї тревел-програми перекрила міст у Києві. Дівчина розповіла про це у своєму Instagram і навіть повідомила, що на місце зйомок приїхало кілька патрульних авто. Деталі – в нашій статті.

Ще майже о 4 годині ранку телеведуча стала ділитися з шанувальниками відеозаписами, розповідаючи про причини такого раннього підйому в недільний ранок. Вже на світанку дівчина показала перекритий міст у Києві та патрульні автомобілі. Причина полягала в тому, що команда телеведучої знімала частину епізоду для тревел-шоу "Le Маршрутка".

Про те, чому на зйомки приїхала поліція дівчина не розповідає.

Телеведуча поділилася подробицями у своїх історіях в Instagram.

Леся Нікітюк перекрила міст під Києвом

Варто нагадати, раніше ми повідомляли, що ведуча Леся Нікітюк приєднається до членів журі під час четвертого прямого ефіру шоу "Танці з зірками". За новими правилами проєкту щотижня до традиційного складу журі (Влад Яма, Катерина Кухар і Григорій Чапкіс) приєднується запрошена зірка, яка раніше брала участь в шоу. У сьогоднішньому ефірі новим суддею стане Никитюк.

Раніше ми писали, що Леся Нікітюк зганьбилася на весь готель в ім'я любові.

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