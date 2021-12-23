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Судья "МастерШеф" представил рецепт домашнего майонеза: просто и вкусно

Новина українською →
Четверг 23 декабря 2021 09:36
Судья "МастерШеф" представил рецепт домашнего майонеза: просто и вкусно Фото: Как сделать майонез дома (freepic.com)
Автор: Styler

Новый год уже совсем скоро и многие украинцы будут готовить на праздничный стол популярный салат Оливье. Майонез к нему можно сделать и дома.

Рецептом поделился судья шоу МастерШеф Эктор Хименес-Браво.

Для приготовления вам понадобятся:

  • Яйцо 2 штуки
  • Растительное масло 250 граммов
  • Горчица две чайные ложки
  • Лимонный сок 1 ст. л
  • Сахар 0,5 ч.л
  • Соль 0,5 ч.л

Все ингредиенты должны быть комнатной температуры.

Яйца разбейте в высокую узкую емкость. Для этого вам отлично подойдет мерный стакан от блендера. Влейте туда масло, добавьте горчицу, соль, сахар. Поставьте ножи блендера прямо на желтки и взбивайте, не двигаясь.

Вы увидите, что начнет образовываться густой майонез. Продолжайте взбивать и в конце добавьте лимонный сок. Если нужно вкус еще довести горчицей и солью - доводите.

Судья &quot;МастерШеф&quot; представил рецепт домашнего майонеза: просто и вкусно

Как мы ранее писали, кулинар дал рецепт сельди под шубой без майонеза.

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