Судья "МастерШеф" представил рецепт домашнего майонеза: просто и вкусно
Фото: Как сделать майонез дома (freepic.com)
Новый год уже совсем скоро и многие украинцы будут готовить на праздничный стол популярный салат Оливье. Майонез к нему можно сделать и дома.
Рецептом поделился судья шоу МастерШеф Эктор Хименес-Браво.
Для приготовления вам понадобятся:
- Яйцо 2 штуки
- Растительное масло 250 граммов
- Горчица две чайные ложки
- Лимонный сок 1 ст. л
- Сахар 0,5 ч.л
- Соль 0,5 ч.л
Все ингредиенты должны быть комнатной температуры.
Яйца разбейте в высокую узкую емкость. Для этого вам отлично подойдет мерный стакан от блендера. Влейте туда масло, добавьте горчицу, соль, сахар. Поставьте ножи блендера прямо на желтки и взбивайте, не двигаясь.
Вы увидите, что начнет образовываться густой майонез. Продолжайте взбивать и в конце добавьте лимонный сок. Если нужно вкус еще довести горчицей и солью - доводите.
Как мы ранее писали, кулинар дал рецепт сельди под шубой без майонеза.