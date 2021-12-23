ru ua
Чт, 23 грудня News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Суддя "МастерШеф" представив рецепт домашнього майонезу: просто і смачно

Новость на русском →
Четвер 23 грудня 2021 09:36
Суддя "МастерШеф" представив рецепт домашнього майонезу: просто і смачно Фото: як зробити майонез будинку (flickr.com)
Автор: Styler

Новий рік вже зовсім скоро і багато українців готуватимуть на святковий стіл популярний салат Олів'є. Майонез до нього можна зробити і вдома.

Рецептом поділився суддя шоу МастерШеф Ектор Хіменес-Браво.

Для приготування вам знадобляться:

  • Яйце 2 штуки
  • Рослинна олія 250 грамів
  • Гірчиця дві чайні ложки
  • Лимонний сік 1 ст. л
  • Цукор 0,5 ч. л
  • Сіль 0,5 ч. л

Всі інгредієнти повинні бути кімнатної температури.

Яйця розбийте в високу вузьку ємність. Для цього вам відмінно підійде мірний стакан від блендера. Влийте туди масло, додайте гірчицю, сіль, цукор. Поставте ножі блендера прямо на жовтки й збивайте, не рухаючись.

Ви побачите, що почне утворюватися густий майонез. Продовжуйте збивати і в кінці додайте лимонний сік. Якщо потрібно смак ще довести гірчицею і сіллю - доводьте.

Суддя &quot;МастерШеф&quot; представив рецепт домашнього майонезу: просто і смачно

Як зробити майонез вдома (фото: freepic.com)

Як ми раніше писали, кулінар дав рецепт оселедця під шубою без майонезу.

Читайте РБК-Україна в Google News
рецепт
LITE
Олена Кравець розповіла про кризу у відносинах з чоловіком: були на межі розлучення
Олена Кравець розповіла про кризу у відносинах з чоловіком: були на межі розлучення