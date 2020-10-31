Судья КСУ и глава НАПК поскандалили в прямом эфире: риторика 37-го года

Судья КСУ Игорь Слиденко и глава НАПК Александр Новиков поспорили на ток-шоу Савика Шустера
Судья Конституционного Суда Украины Игорь Слиденко и глава Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции Александр Новиков устроили перепалку во время обсуждения скандальной отмены КСУ уголовной ответственности за ложное декларирование в прямом эфире программы "Свобода слова Савика Шустера".
Инцидент произошел после того, как судья раскритиковал деятельность НАПК и назвал агентство органом контроля, а не мониторинга.
Кроме того, Слиденко высказал мнение, что антикоррупционные органы не подходят друг другу, и проблемы между ними возникли еще с момента создания.
Также судья КСУ считает, что НАБУ свою задачу не выполнило "по политическим мотивам". Комментируя ситуацию с решением об отмене декларирования Слиденко заявил, что доказать антиконституционность декларирования в Украине "практически невозможно", а проблема заключается в "неадекватном позиционировании НАПК в системе, которая осуществляет антикоррупционную политику".
Слиденко подчеркнул, что контроль над судебной властью со стороны НАПК невозможен.
В свою очередь Новиков заявил, что суды не имеют права выходить за рамки своих полномочий.
"Я прокурор с 16-летним стажем хочу вам сказать, что произошла сейчас явка с повинной. Судья Конституционного Суда сказал, что КСУ и этот судья написали решения по вопросам, которые не ставились в конституционном представлении. Написали решения в собственных интересах", – отметил глава НАПК.
Он подчеркнул, что суды не имеют права выходить за рамки своих полномочий.
Слиденко на это заявил, что в антикоррупционные органы нельзя выбирать людей, которые "делали карьеру в прокуратуре".
"Я что-то признал, что-то сказал, явка с повинной... это риторика 37-го года... Меня сделали коррупционером на пустом месте", - отреагировал судья.
Видео: Судья КСУ Игорь Слиденко и глава НАПК Александр Новиков устроили перепалку на ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера"
Ранее сообщалось, что судья Конституционного суда Украины Игорь Слиденко написал заявление о своей отставке. Заявление находится в Конституционном суде.
Напомним, в предыдущем выпуске программы, вице-премьер-министр Алексей Резников назвал условие проведения местных выборов на Донбассе. Также политик прокомментировал позицию белорусской оппозиционерки Вероники Цепкало относительно Крыма, Донбасса и России.
Резников ответил Веронике Цепкало
25 октября в ток-шоу главный редактор РБК-Украина Сергей Щербина рассказал об особенностях местных выборов 2020 года.
Сергей Щербина рассказал о местных выборах 2020
Также на программе Шустера журналист Дмитрий Гордон резко высказался о президентском опроса, который проводили волонтеры во время местных выборов.
Дмитрий Гордон рассказал, как принял участие в президентском опросе
Высказался о выборах и Александр Турчинов. В частности, экс-глава СНБО считает, что эти выборы были "противостоянием проукраинских сил и коллаборационистов-капитулянтов".
Турчинов о том, не показывают ли результаты выборов, что нет единства народа