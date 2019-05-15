Судьба будет сложной: астролог сделал неожиданное заявление о детях любовницы Путина

Алина Кабаева, которую считают любовницей Владимира Путина, родила 7 мая двойню. Кто является отцом двух мальчиков, представители гимнастки комментировать отказались. Однако астролог Влад Росс считает, что отцом детей Кабаевой является Владимир Путин, так как на самом деле она ему не любовница, а жена. Об этом он сообщил в комментарии для издания "Главред".

"Астрологическая карта совместимости (или резонансная карта) Путина и Кабаевой говорит о том, что эти люди созданы друг для друга, они – идеально подходящие друг другу муж и жена. Кабаева проецируется в Дом брака и отношений в гороскопе Путина, на его планету счастья Юпитер. Имея такую совместимость, Путин при виде Кабаевой должен просто преображаться и светиться счастьем", - отметил Росс.

Он добавил, что в гороскопе Путина есть транзитный Юпитер, проходящий по его Марсу, что сулит появление на свет мальчиков.

Детей Кабаевой и Путина ждет непростая судьба (Коллаж РБК-Украина)

Также астролог сказал, что составить точный гороскоп новорожденных сложно, так как нет подробной информации об их рождении.

"Поскольку сам факт рождения детей держится в строгой секретности, не называется и время появления на свет этих малышей, потому сложно составить их точный гороскоп. Однако если посмотреть по дате рождения, какая судьба может ждать наследников Путина, то первое, что бросается в глаза – отсутствие гармоничного гороскопа", - добавил астролог и сообщил, что наследников Путина ждет непростая жизнь и реализоваться в политике они не смогут, а жить им придется за границей.

Напомним, ранее мы сообщали о том, что любовница Путина Алина Кабаева родила двойню.

А также рассказывали о том, что бывшая жена Путина призналась в тайных причинах развода.