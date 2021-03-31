Суд снял арест с особняка любовницы Януковича под Киевом: как он выглядит (фото)
Высший антикоррупционный суд Украины отменил арест недвижимости, которая принадлежит, по информации СБУ, сожительнице экс-президента Виктора Януковича Любови Полежай. Речь идет о доме в селе Новые Петровцы на улице Святославской, общей площадью 417 кв. м.
Решение суда опубликовано на сайте Единого государственного реестра судебных решений.
Так, следственный судья Вера Михайленко частично удовлетворила ходатайство адвоката Константина Поповича, и отменила наложенный согласно постановлению Печерского районного суда Киева арест от 13 февраля 2015 года.
По информации детективов, еще при рассмотрении дела о наложении ареста на имение, имелись основания полагать, что это имущество или принадлежит Януковичу, или приобретено за его средства.
Ведомости об имении Полежай под Киевом (фото: sudreporter.org)
Дату о получении права собственности на дом - 24 декабря 2013 года - связывали с периодом совершенных Януковичем преступлений.
Как отмечает "Телеграф", имение Полежай находится недалеко от бывшей резиденции Януковича "Межигорье". Женщине также принадлежит приусадебная земля площадью 0,15 га в массиве "Лазарев сад", которая была куплена в июле 2013 года.
Так выглядит дом гражданской жены Януковича Полежай под Киевом (фото: crime-ua.com)
В Киеве Полежай принадлежала треть квартиры на Оболонской набережной, 15, в которой был прописан Янукович.
По данным СМИ, в феврале 2014 года Полежай - сестра кухарки Януковича - сбежала вместе с ним из Украины, забрав свою дочь от первого брака. Также в прессе есть утверждения, что уже в РФ она родила Януковичу третьего сына.
Ранее сообщалось, что Агентство по розыску и менеджмента активов 7 февраля передало временному управляющему элитную 240-метровую квартиру Януковича на Оболонской набережные в Киеве.