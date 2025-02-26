UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новини спорту
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Війна в Україні Зеленський заяви Мирні переговори Дональд Трамп

Сучасний фермерський ринок як в Барселоні та Лісабоні: як може змінитись Житній

Фото: як може змінитись Житній ринок (прес-служба Inzhur)
Автор: Олександр Мороз

У Києві провели презентацію проекту розвитку Житнього ринку. Ринок планують перетворити на культурний і гастрономічний центр міста, зберігши його архітектурну автентичність і основну функцію.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на організаторів заходу.

За проектом, Житній має перетворитись на сучасний фермерський ринок з українськими продуктами та культурним центром.

Концепцію оновлення Житнього підготували міжнародне консалтингове агентство Colliers, яке спеціалізується на комерційній нерухомості, й провідне українське архітектурно-інжинірингове бюро AVR Development.

В інтер'єрі нового Житнього планують поєднати сучасне оздоблення з атмосферою крафту. 

Архітектурний проєкт розробляв CEO AVR Development Юліан Чаплінський – архітектор, урбаніст, екс-керівник управління архітектури Львівської міськради та екс-заступник міністра розвитку громад і територій.

Він наголосив на тому, що проєкт передбачає проведення капітального ремонту зі збереженням архітектурно-планувальних рішень та удосконаленням доступності ринку.

"Ми дотримуємося високих стандартів. Інклюзивність, конструктивна та інженерна безпека - все це перевірятимуть експертні комісії перед тим, як новий ринок піде в експлуатацію", - зазначив Юліан Чаплінський.

За його словами, простір навколо ринку також зроблять зручнішим для киян. На вулиці Верхній Вал буде автобусна зупинка, з'являться велодоріжки. Там, де зараз стихійна парковка, створять пішохідну зону з місцями для сидіння. Додадуть також інклюзивні входи з ліфтами для маломобільних груп населення.

За розрахунками, після реконструкції Житній відвідуватимуть 5-10 тисяч людей щодня. CEO Inzhur Андрей Журжий додав, що для відбудови Житнього потрібно щонайменше 700 млн грн інвестицій.

Нагадаємо, раніше ми писали, що Житній ринок в Києві планують передати в довгострокову оренду з чіткими умовами щодо збереження зовнішнього вигляду будівлі та функції ринку.

Читайте РБК-Україна в Google News
Київ