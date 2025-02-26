Современный фермерский рынок как в Барселоне и Лиссабоне: как может измениться Житний

По проекту, Житний должен превратиться в современный фермерский рынок с украинскими продуктами и культурным центром.

Концепцию обновления Житнего подготовили международное консалтинговое агентство Colliers, которое специализируется на коммерческой недвижимости, и ведущее украинское архитектурно-инжиниринговое бюро AVR Development.

В интерьере нового Житнего планируют совместить современную отделку с атмосферой крафта.

Архитектурный проект разрабатывал CEO AVR Development Юлиан Чаплинский - архитектор, урбанист, экс-руководитель управления архитектуры Львовского горсовета и экс-заместитель министра развития общин и территорий.

Он отметил, что проект предусматривает проведение капитального ремонта с сохранением архитектурно-планировочных решений и совершенствованием доступности рынка.

"Мы придерживаемся высоких стандартов. Инклюзивность, конструктивная и инженерная безопасность - все это будут проверять экспертные комиссии перед тем, как новый рынок пойдет в эксплуатацию", - отметил Юлиан Чаплинский.

По его словам, пространство вокруг рынка также сделают более удобным для киевлян. На улице Верхний Вал будет автобусная остановка, появятся велодорожки. Там, где сейчас стихийная парковка, создадут пешеходную зону с местами для сидения. Добавят также инклюзивные входы с лифтами для маломобильных групп населения.

По расчетам, после реконструкции Житний будут посещать 5-10 тысяч человек ежедневно. CEO Inzhur Андрей Журжий добавил, что для восстановления Житнего нужно не менее 700 млн грн инвестиций.