Субсидии в Украине 2021: кого могут заставить вернуть деньги

В Украине при определенных условиях получателей субсидий могут обязать полностью компенсировать полученную помощь. Среди таких факторов – наличие автомобиля, выпущенного не ранее чем в 2016 году, а также крупная покупка на сумму от 50 тысяч гривен. При каких еще условиях субсидиантов могут не только лишить помощи, но и потребовать деньги обратно – читайте ниже.

В Кабмине ранее анонсировали изменение системы назначения субсидии. Так, украинцев с нового года будут проверять сразу после подачи заявления на оформление материальной помощи для оплаты коммуналки. О том, в каких случаях украинцам придется вернуть полученные деньги, рассказывает OBOZREVATEL.

Сообщается, что помощь придется вернуть обратно в бюджет в случае, если у получателя обнаружат:

дом площадью от 200 кв. м или квартира от 120 кв. м;

машину до 5 лет;

совершение крупной покупки на сумму от 50 тыс. грн;

неуплату ЕСВ.

Также лишить денег могут, если субсидиант не стоял на учете в Центре занятости.

В каких случаях в Украине могут забрать деньги за субсидию (инфографика: obozrevatel.com)

Что будет с коммуналкой в 2021 году

Стоит отметить, что в 2021 году бюджетом заложено на субсидии 36,6 млрд грн, что меньше, чем в 2020-м году на 400 миллионов. Более того, Кабмин уже анонсировал повышение тарифов на электроэнергию. Сейчас власти каждый месяц проводят перерасчеты стоимости газа для населения и сняли блокировку на повышение стоимости горячей воды и отопления.

Эксперты считают, что расходы на коммунальные платежи в новом году увеличатся, несмотря на уменьшение бюджета на субсидирование населения.

В 2021-м украинцам вместо 15% от совокупного дохода семьи на коммуналку нужно будет отдавать 20%. Размер обязательного платежа увеличится сразу после последнего карантинного месяца. Допустим, если совокупный доход вашей семьи из двух человек 10 тыс. грн, а за коммуналку надо платить 2 тыс. грн, сейчас субсидия составит около 500 грн, а в 2021-м вы можете вовсе потерять на нее право.

Напомним, недавно мы сообщали о том, что получателей субсидий ждут новые проверки.

Также мы писали о том, что Минфин уже подготовил методику верификации данных для проверки получателей субсидий.