Субсидии в 2021 году: в Минсоцполитики рассказали, кому придется вернуть деньги государству

В Украине установили порядок возвращения ошибочно уплаченных гражданам льгот. Жители страны, у которых в ходе проверки будет обнаружены нарушения, будут вынуждены вернуть средства государству.

Министр социальной политики Марина Лазебная рассказала в эфире программы "Сніданок 1+1", кто и как должен будет вернуть деньги. Она отметила, что есть три программы верификации. При первой проверяют доходы тех, кто хочет оформить субсидию.

Если ее назначили, то проводится второй этап верификации - Министерство финансов проверяет данные реестров на предмет крупных покупок и недвижимого имущества (свыше 50 тысяч гривен за один раз), а также неуплаты ЕСВ за три месяца.

Во время третьего этапа верификация проводится повторно – через три года.

"Есть случаи, когда человек неправомерно получил субсидию. Если человек не умышленно это сделал, потому что возникла какая-то ошибка, то ему снова могут назначить на следующий отопительный период субсидию. Это учтут и человек не будет возвращать денег. Если же это сделано умышленно, были скрытые доходы или имущественное положение, то тогда вернуть средства придется", - рассказала министр.

Также Марина Лазебная рассказала, что в Украине расширили программу получения субсидий и теперь оформить льготы сможет больше украинцев, чем ранее.

Кому придется вернуть деньги за субсидии государству

Напомним, ранее мы писали о том, какие правила и условия подачи документов на субсидии будут действовать в 2021 году.

А также рассказывали о том, кого в Украине могут заставить вернуть субсидии в 2021 году.