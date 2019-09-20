В субботу придут рекордные заморозки: какие области пострадают

Погода в Украине 21 сентября будет холодной и даже морозной, особенно в ночное время. При этом, в некоторых регионах ожидаются незначительные осадки. Об этом сообщается в обновленном прогнозе Укргидрометцентра.

Уровень тепла в Украине в субботу, 21 сентября, будет достаточно низким - +11… +17 градусов тепла в среднем. Традиционно, теплее всего будет на юге страны - +15… +17 градусов, также исключением станут некоторые западные области, где ожидается потепление до +19 градусов. Осадки ожидаются в Волынской, Ровенской, Житомирской, Черниговской, Киевской и Харьковской областях. В других же регионах будет солнечно с переменной облачностью.

Погода в Украине 21 сентября – синоптики предупредили о заморозках (скриншоты: meteo.gov.ua)

В ночное время средняя температура будет равна +2… +5 градусам тепла в среднем. В южных регионах – до +4… +9 градусов.

Портал Sinoptik.ua передает о заморозках до 1 градуса Цельсия. Следует отметить, что минимальная исторически зафиксированная температура в Украине (в некоторых областях) 21 сентября достигла 0 градусов, поэтому ожидаемые похолодания станут достигнут рекордных отметок.

Погода в Украине 21 сентября – синоптики предупредили о заморозках (скриншоты: sinoptik.ua)

При этом погода в Украине 22 сентября резко улучшится. Синоптики прогнозируют потепление до +16… +21 градуса тепла по всей Украине. В некоторых регионах даже до +24 градусов.

Народный прогноз: наши предки подметили, если 21 сентября благоприятная погода, то и осень будет теплой. Следили также за животными: если после этого дня скот рвется на пастбище рано, то и зима будет ранней.

К слову, в Украине снова выпал снег.