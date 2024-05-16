Стюардеса розповіла, чому категорично не можна спати під час зльоту та посадки літака

Зазвичай люди намагаються спати в літаку, щоб відпочити та "вбити" час. Однак, як виявилось, спати під час зльоту та посадки шкідливо для здоров’я.
Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на сайт Best life online.
є однією з найважливіших фаз польоту.
Зокрема, під час зльоту було б доцільно бути напоготові на випадок надзвичайної ситуації, якщо вам потрібно евакуюватися.
Вона розповіла, що може виникнути ситуація, коли тиск повітря у вашому середньому вусі та тиск повітря в навколишньому середовищі виходять з рівноваги, створюючи стрес у вашій барабанній перетинці.
Одним із факторів ризику для вух у літаку є сон під час злету та посадки. Все ому, що ви не робите активних дій для вирівнювання тиску у вухах, наприклад позіхання.
Існують силіконові вкладиші для вух, які мають крихітний керамічний фільтр, розроблений для того, щоб повільніше вирівнювати слух. Якщо ви поставите їх перед зльотом і посадкою, у вас менше шансів страждати від болю у вухах.
Ще одна причина, щоб уникати сну під час зльоту та посадки, полягає в тому, щоб бути в курсі того, що відбувається, якщо виникне надзвичайна ситуація, і пасажирам і членам екіпажу доведеться евакуювати літак
Важливо, якщо ви знаєте, що вас чекає довгий виснажливий переліт, варто виспатися заздалегідь.
Літаки не дезінфікуються після кожного польоту. А вони щодня перевозять мільйони людей з різних цікавих куточків світу, а разом з ними мікроби.
Також варто уникати використання навушників (запечатана упаковка не свідчить дезінфекцію) або просто торкатися до будь-яких речей, які вам не потрібні. Якщо приватні лікарні з великими труднощами справляються з бактеріями, то авіакомпаніям це зробити ще складніше.
Мова йде про алкогольні напої, яких варто уникати перед польотом.
Алкоголь зневоднює організм. Крім того, він має сечогінний ефект і пригнічує імунну систему.
До того ж в повітрі люди швидше п'яніють.
Перепади тиску під час польоту призводять до підвищення газоутворення в кишківнику. Тому пити газовані напої, а також шампанське, не варто, інакше може трапитися незручна ситуація.
При частих перельотах люди схильні до вищого ризику тромбозу глибоких вен. Саме тому людям з подібними проблемами, рекомендується надягати компресійні панчохи.
Також раз на годину потрібно вставати зі свого місця і трохи ходити. Або, якщо вам незручно пробиратися повз попутників, можна хоча б міняти позу в кріслі й згинати ноги в колінах.
Раніше ми повідомляли, що пілот позбавив пасажирку аерофобії завдяки записці.
Також ми писали про один з найнебезпечніших предметів на борту літака.