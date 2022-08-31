"Стыдно и противно": в Милане отменили концерт группы Жадана из-за сбора для защитников Украины

Группа из Харькова "Жадан и Собаки" отправилась в благотворительный тур по городам Европы, чтобы порадовать поклонников лайвами и собрать средства на нужды воинов добровольческого батальона "Хартия".

Музыканты запланировали выступления в Польше, Германии, Чехии, Литве, Латвии, Эстонии, Словакии, Австрии.

А вот с концертом в Италии, как оказалось, внезапно вышла накладка по вине владельцев концерт-зала. Так, в Милане администрация "Slaughter Club" отказалась устаивать выступление украинских рокеров.

Жадан выложил скрин переписки в чате с руководством заведения, в котором они так объясняют свое решение отменить шоу - мол, в стране запрещено делать концерты и проводить сборы "денег для войны". Именно так был сформулирован миланскими менеджерами сбор средств для помощи воинам, которые защищают родину от российских оккупационных войск и отражают навалу захватчиков.

Когда Жадан уточнил, что вообще-то речь идет о приобретении не оружия, а машин, на решение принимающей стороны это никак не отразилось.

В Милане отменили концерт группы "Жадан и Собаки" из-за сбора средств на помощь украинским защитникам (фото: facebook.com/serhiy.zhadan)

"Почему мы отменили концерт в Милане? Потому что часть европейцев дальше играют в пацифизм и двойные стандарты и искренне считают, что, защищая свои жизни и свою страну, украинцы нарушают какие-то их представления о мире и гармонии. А те, кто пытается поддержать своих соотечественников в борьбе с насильниками и мародерами, являются фашистами и экстремистами.

Честно, говоря, стыдно и противно. Пока украинцы держат каркас свободной Европы, европейцы лениво тусят, стараясь не лезть в политику. Похоже, ХХ век не всех научил ответственности", - высказался Жадан о такой ситуации.

Пользователи сети разделяют возмущение поэта и музыканта в комментариях к публикации, эмоционально высказываясь о таких "двойных стандартах".