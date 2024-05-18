Створіть унікальні смайли! Як в iMessage об'єднати кілька емодзі в один

Якщо ви затятий користувач iMessage, вам обов'язково варто використовувати смайли, щоб додати емоцій у свої повідомлення. Але що робити, якщо ви хочете поєднати два або більше смайлів на iPhone? Ви можете легко поєднувати кілька смайлів один з одним та вивести спілкування на новий рівень.
Про це пише РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на веб-сайт iGeeksBlog, присвячений технологіям та новинам компанії Apple.
Щоб об'єднати смайли на iPhone, спочатку потрібно відправити емодзі у вигляді наклейки, а потім об'єднати його з іншими смайликами із клавіатури iOS.
Якщо ви користуєтеся WhatsApp, можливо, ви знаєте, як маленький смайлик у вигляді серця перетворюється на велику анімовану наклейку, коли ви відправляєте його без тексту. Те саме можна зробити в iMessage, але є одна особливість.
У звичайному iMessage емодзі, відправлений без тексту, відобразиться в чаті без бульбашки, але його розмір залишиться нормальним. Щоб відправити його у вигляді гігантської анімованої наклейки, потрібно перетягнути смайлик із клавіатури та помістити його у поле введення тексту.
Як відправити емодзі у вигляді стікера в iMessage (фото: iGeeksBlog)
Тепер, коли ви відправили смайлик у вигляді наклейки, ви можете перетягнути на нього інші емодзі, щоб створити власний набір смайлів.
Тут процес простіший. Ви можете перетягнути смайлик з клавіатури і помістити його прямо на щойно відправлену наклейку. Текстове поле використовувати не потрібно!
Порада: Ви також можете змінити розмір та орієнтацію емодзі. Наприклад, двома пальцями можна розтягнути та перетворити смайлик на гігантський або крихітний перед його відправкою.
Відредагуйте або змініть положення смайлика
Порада: Цей метод працює лише з комбінацією смайлів. Якщо ви надіслали окремий анімований стікер, ви можете скасувати відправлення протягом двох хвилин після його надсилання.
Як видалити емодзі в листуванні (фото: iGeeksBlog)
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