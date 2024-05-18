UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Створіть унікальні смайли! Як в iMessage об'єднати кілька емодзі в один

Ці поради допоможуть створити комбінацію з кількох емодзі в iMessage (фото: Getty Images)
Автор: Павло Колеснік

Якщо ви затятий користувач iMessage, вам обов'язково варто використовувати смайли, щоб додати емоцій у свої повідомлення. Але що робити, якщо ви хочете поєднати два або більше смайлів на iPhone? Ви можете легко поєднувати кілька смайлів один з одним та вивести спілкування на новий рівень.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на веб-сайт iGeeksBlog, присвячений технологіям та новинам компанії Apple.

Щоб об'єднати смайли на iPhone, спочатку потрібно відправити емодзі у вигляді наклейки, а потім об'єднати його з іншими смайликами із клавіатури iOS.

Як відправити емодзі у вигляді наклейки до iMessage

Якщо ви користуєтеся WhatsApp, можливо, ви знаєте, як маленький смайлик у вигляді серця перетворюється на велику анімовану наклейку, коли ви відправляєте його без тексту. Те саме можна зробити в iMessage, але є одна особливість.

У звичайному iMessage емодзі, відправлений без тексту, відобразиться в чаті без бульбашки, але його розмір залишиться нормальним. Щоб відправити його у вигляді гігантської анімованої наклейки, потрібно перетягнути смайлик із клавіатури та помістити його у поле введення тексту.

  • Відкрийте додаток "Повідомлення" та перейдіть до діалогу
  • Торкніться текстового поля внизу, щоб отримати доступ до клавіатури
  • Тепер торкніться піктограми смайлика в нижньому лівому куті клавіатури
  • Натисніть та утримуйте смайлик, який хочете надіслати
  • Якщо вибраний вами смайлик має кілька варіантів кольору шкіри, підніміть палець, торкніться та утримуйте той варіант, який ви хочете використовувати
  • Тепер перетягніть вибраний смайлик у текстове поле iMessage і відпустіть палець, як тільки з'явиться зелений значок "+"
  • Через кілька секунд емодзі перетвориться на гігантську наклейку. Натисніть синій значок відправки (стрілка вгору), щоб поділитися наклейкою

Як відправити емодзі у вигляді стікера в iMessage (фото: iGeeksBlog)

Як додати другий другий емодзі на вже відправлений

Тепер, коли ви відправили смайлик у вигляді наклейки, ви можете перетягнути на нього інші емодзі, щоб створити власний набір смайлів.

Тут процес простіший. Ви можете перетягнути смайлик з клавіатури і помістити його прямо на щойно відправлену наклейку. Текстове поле використовувати не потрібно!

  • Надішліть свій перший гігантський смайлик, використовуючи метод, згаданий вище
  • Знову відкрийте клавіатуру і торкніться піктограми емодзі в нижньому лівому куті
  • Виберіть емодзі, який ви бажаєте розмістити поверх нього. Перетягніть його на перший відправлений вами смайлик
  • Після цього відпустіть палець, і емодзі буде додано вгорі або поруч із першим стікером смайлика
  • Ви можете повторити цей процес, щоб додати безліч емодзі

Порада: Ви також можете змінити розмір та орієнтацію емодзі. Наприклад, двома пальцями можна розтягнути та перетворити смайлик на гігантський або крихітний перед його відправкою.

Як редагувати або видаляти емодзі в iMessage

Відредагуйте або змініть положення смайлика

  • Щоб змінити розмір, орієнтацію та положення емодзі в стопці відправлених смайлів, торкніться та утримуйте його.
  • Емодзі збільшиться у розмірах
  • Перетягніть його, щоб змінити положення, або другим пальцем змініть його розмір
  • Після цього відпустіть палець і смайлик покаже зміни

Як видалити емодзі в листуванні

  • Натисніть і утримуйте перший смайлик у листуванні
  • У спливаючому вікні виберіть опцію "Інформація про стікер"
  • Проведіть пальцем вліво по смайлику, який хочете видалити, та натисніть кнопку "Видалити"
  • Повторіть процедуру для всіх емодзі, які ви бажаєте видалити з чату
  • Коли все буде готове, натисніть "Готово" у верхньому правому кутку

Порада: Цей метод працює лише з комбінацією смайлів. Якщо ви надіслали окремий анімований стікер, ви можете скасувати відправлення протягом двох хвилин після його надсилання.

Як видалити емодзі в листуванні (фото: iGeeksBlog)

Читайте також про трюк на iPhone, який допоможе друкувати повідомлення та тексти вдвічі швидше.

А ще у нас є матеріал про те, як створити власні стікери в Telegram за допомогою простих інструментів.

Читайте РБК-Україна в Google News
AppleiPhoneПорадиДодаток