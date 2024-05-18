Создайте уникальные смайлы! Как в iMessage объединить несколько эмодзи в один

Если вы заядлый пользователь iMessage, вам обязательно стоит использовать смайлы, чтобы добавить эмоций в свои сообщения. Но что делать, если вы хотите объединить два или более смайлов на iPhone? Вы можете легко совмещать несколько смайлов друг с другом и вывести общение на новый уровень.
Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на веб-сайт iGeeksBlog, посвященный технологиям и новостям компании Apple.
Чтобы объединить смайлы на iPhone, сначала нужно отправить эмодзи в виде наклейки, а затем объединить его с другими смайликами с клавиатуры iOS.
Если вы пользуетесь WhatsApp, возможно, вы знаете, как маленький смайлик в виде сердечка превращается в большую анимированную наклейку, когда вы отправляете его без текста. То же самое можно сделать в iMessage, но есть одна особенность.
В обычном iMessage эмодзи, отправленный без текста, отобразится в чате без пузыря, но его размер останется нормальным. Чтобы отправить его в виде гигантской анимированной наклейки, нужно перетащить смайлик с клавиатуры и поместить его в поле ввода текста.
Как отправить эмодзи в виде стикера в iMessage (фото: iGeeksBlog)
Теперь, когда вы отправили смайлик в виде наклейки, вы можете перетащить на него другие эмодзи, чтобы создать свой собственный набор смайлов.
Здесь процесс проще. Вы можете перетащить смайлик с клавиатуры и поместить его прямо на только что отправленную наклейку. Текстовое поле использовать не нужно!
Совет: Вы также можете изменить размер и ориентацию эмодзи. Например, двумя пальцами можно растянуть и преобразовать смайлик в гигантский или крошечный перед его отправкой.
Отредактируйте или измените положение смайлика
Совет: Этот метод работает только с комбинацией смайлов. Если вы отправили отдельный анимированный стикер, вы можете отменить отправку в течение двух минут после его отправки.
Как удалить эмодзи в переписке (фото: iGeeksBlog)
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