Студенты в шоке: в КПИ с едой приехал голый курьер (видео)

Голый курьер приехал в КПИ (Коллаж РБК-Украина)

Студенты были шокированы появлением курьера в одних стрингах

Голый курьер, которого недавно зафиксировали на улицах Киева, снова шокировал окружающих. В этот раз он доставил еду студентам КПИ и устроил эпатажное выступление прямо в аудитории. Об этом сообщили на странице Telegram-канала "Культ Сан Саныча".

Курьер службы доставки, который был облачен только в миниатюрные плавки-стринги, появился в одной из аудиторий с сумкой. Как объяснил он изумленным студентам и преподавателю, это называется "премиум-доставка". Он, абсолютно не смущаясь своего вида, начал доставать из сумки заказанную еду. Возмущенный преподаватель при этом вышел из аудитории, а шокированные студенты посмеивались.

Голый курьер в КПИ (видео: YouTube/MetusMortis)

Кроме того, стало известно, что загадочный голый курьер – это киевский пранкер, который скрывается под ником Pava_us. На его странице в Instagram есть много фотографий, где видно, что подобные розыгрыши он устраивал не только для студентов КПИ.

Фото: instagram.com/pava_us

Напомним, ранее мы рассказывали о том, что курьер популярной службы доставки в одним стрингах повеселил жителей и гостей столицы на Крещатике.

А также мы рассказывали о том, что курьеры популярной службы доставки Glovo устроили драку на Шевченсковском районе Киева. Причиной драки стало ДТП – два курьера на мопедах не поделили дорогу и начали выяснять отношения на повышенных тонах.