Ходил в одних стрингах: в центре Киева курьер шокировал прохожих (видео)

Курьер в Киеве ходил по центру в одних стрингах (фото: коллаж РБК-Украина)

Мужчина в стрингах повеселил жителей и гостей столицы

Жители Киева столкнулись на Крещатике с необычным курьером, который с большим желтым рюкзаком ходил в одних стрингах. Видео инцидента попало в сеть.

На видео видно, как мужчина спортивного телосложения прогуливается босиком в одних стрингах, а на его плече висит желтый рюкзак, такой с которым обычно ездят курьеры из службы доставки компании Glovo.

На мужчину обращали внимания прохожие и особенно оборачивались девушки, чтобы его разглядеть.

Курьер в Киеве ходил по центру в одних стрингах (видео: YouTube/Новости Украины и мира)

Напомним, что в июле курьеры Glovo устроили драку в Киеве. Парни на мопедах попали в ДТП на Вознесенском спуске и начали выяснять отношения между собой. Сначала это была просто словестная перепалка, но вскоре она переросла в драку, которую сняли на видео и выложили в сеть.

В сети пользователи отреагировали на этот инцидент и отметили, что довольно часто сталкиваются с таким неадекватным поведением курьеров.

Ранее сообщалось о том, что курьер Glovo жестоко избил мужчину в подземном переходе Киева. Очевидцы происходящего рассказали, что видели, как мужчина подошел к курьеру и высказал свое недовольство касательного того, что он завел свой мопед в переход.

При этом мужчина первым ударил парня с большим желтым рюкзаком. А тот недолго думая несколько раз ударил мужчину шлемом по голове. От сильных ударов мужчина упал на ступеньки, после чего курьер начал его бить кулаками.