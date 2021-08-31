ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Авто Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Студенты НАУ снова показали жуткие фото из общежития после обвинений во вранье

Новина українською →
Киев, Вторник 31 августа 2021 15:11
Студенты НАУ снова показали жуткие фото из общежития после обвинений во вранье Колаж РБК-Украина: НАУ снова попал в скандал из-за общежития
Автор: Светлана Мащенко

В средине августа на всю Украину прогремел скандал из-за жутких условий в общежитии для студентов топового вуза - Национального авиационного университета (НАУ) в Киеве. Руководство университета моментально отреагировало, показав якобы правдивые изображения комнат и санузлов, назвав информацию фейком, а фото - старыми.

Но студенты утверждают, в НАУ их зря назвали клеветниками. Они и дальше вынуждены жить в жутких условиях, о чем свидетельствуют новые фото, которыми они поделились с редакцией Styler.

"Хотим рассказать Вам о несправедливости относительно студентов НАУ, которые проживают в общежитии номер 11. Недавно сеть пестрила фотографиями и, разумеется, журналисты решили узнать все из истоков. То есть в общежитии. В здание их не пустили, как мы потом узнали из репортажа 19 августа на 1+1", - пишут ученики вуза.

Также студенты говорят, что их публично обвинили во вранье на всю страну. Глава студрады сказал, что блоки отремонтированы и такие только в 10% случаев. А недовольные - это студенты, которые просто плохо учатся или недовольны переселением.

"Мы хотим огласки этой ситуации. Студенты перефоткали свои блоки и даже добавили листок с датой, так как прозвучали фразы "фото старые", - рассказали студенты и добавили, что "во внутреннем чате" общежития недовольных просто удалили.

Смотрите сами на фото ниже, как живут студенты университета, занимающего шестое место среди лучших вузов Украины.

Студенты НАУ снова показали жуткие фото из общежития после обвинений во враньеСтуденты НАУ снова показали жуткие фото из общежития после обвинений во враньеСтуденты НАУ снова показали жуткие фото из общежития после обвинений во враньеСтуденты НАУ снова показали жуткие фото из общежития после обвинений во враньеСтуденты НАУ снова показали жуткие фото из общежития после обвинений во враньеСтуденты НАУ снова показали жуткие фото из общежития после обвинений во враньеСтуденты НАУ снова показали жуткие фото из общежития после обвинений во враньеСтуденты НАУ снова показали жуткие фото из общежития после обвинений во враньеСтуденты НАУ снова показали жуткие фото из общежития после обвинений во враньеСтуденты НАУ снова показали жуткие фото из общежития после обвинений во враньеСтуденты НАУ снова показали жуткие фото из общежития после обвинений во враньеСтуденты НАУ снова показали жуткие фото из общежития после обвинений во враньеСтуденты НАУ снова показали жуткие фото из общежития после обвинений во враньеСтуденты НАУ снова показали жуткие фото из общежития после обвинений во враньеСтуденты НАУ снова показали жуткие фото из общежития после обвинений во враньеСтуденты НАУ снова показали жуткие фото из общежития после обвинений во враньеСтуденты НАУ снова показали жуткие фото из общежития после обвинений во враньеСтуденты НАУ снова показали жуткие фото из общежития после обвинений во враньеСтуденты НАУ снова показали жуткие фото из общежития после обвинений во вранье

Фото: группа студентов НАУ

Для справки:

Общежитие №11 находится в студенческом городке НАУ на улице Нежинская, 29-Д. В здании 9 этажей, оно имеет "блочную" систему. Количество комнат - 256, они разные по квадратуре и рассчитаны на два, три, четыре человека.

Всего в общежитии может проживать 640 человек. На данный момент сайт университета сообщает, что свободных мест для студентов нет.

Ранее мы писали про жуткие условия, на которые пожаловались студенты НАУ. За проживание в таком общежитии они должны еще и доплачивать по 530 грн в месяц.

Читайте РБК-Украина в Google News
студенты НАУ
LITE
Праздник 31 августа: что нельзя делать в этот день, приметы, у кого именины
Праздник 31 августа: что нельзя делать в этот день, приметы, у кого именины