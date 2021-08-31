Студенти НАУ знову показали моторошні фото з гуртожитка після звинувачень у брехні

У середині серпня на всю Україну прогримів скандал через жахливі умови у гуртожитку для студентів топового вузу - Національного авіаційного університету (НАУ) в Києві. Керівництво університету моментально відреагувало, показавши нібито правдиві зображення кімнат і санвузлів, назвавши інформацію фейком , а фото - старими.

Але студенти стверджують, в НАУ їх даремно назвали наклепниками. Вони і далі змушені жити в моторошних умовах, про що свідчать нові фото, якими вони поділилися з редакцією Styler.

"Хочемо розповісти Вам про несправедливість щодо студентів НАУ, які проживають у гуртожитку номер 11. Нещодавно мережа рясніла фотографіями і, зрозуміло, журналісти вирішили дізнатися все з витоків. Тобто в гуртожитку. У будівлю їх не пустили, як ми потім дізналися з репортажу 19 серпня на 1+1", - пишуть учні вузу.

Також студенти кажуть, що їх публічно звинуватили у брехні на всю країну. Голова студради сказав, що блоки відремонтовані і такі тільки в 10% випадків. А незадоволені - це студенти, які просто погано вчаться або незадоволені переселенням.

"Ми хочемо розголосу цієї ситуації. Студенти перефоткали свої блоки і навіть додали листок з датою, так як прозвучали фрази "фото старі", - розповіли студенти і додали, що "у внутрішньому чаті" гуртожитку незадоволених просто видалили.

Дивіться самі на фото нижче, як живуть студенти університету, що займає шосте місце серед найкращих вузів України.

Фото: Група студентів НАУ

Для довідки:

Гуртожиток №11 знаходиться в студентському містечку НАУ на вулиці Ніжинська, 29-Д. У будівлі 9 поверхів, вона має "блочну" систему. Кількість кімнат - 256, вони різні по квадратурі і розраховані на дві, три, чотири людини.

Всього в гуртожитку може проживати 640 осіб. На даний момент сайт університету повідомляє, що вільних місць для студентів немає.