UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

Студентка из Сум пригрозила сжечь национальные флаги и называла Россию "великой страной"

Автор: Людмила Жукова

Студентка из Сум угодила в большой скандал, записывая в соцсети провокационные видео.

На это обратил внимание подписчик Telegram-сообщества Катарсис.

"Увидел анкету девушки, где было написано, что она - радикальная феминистка. Я по приколу ей написал и сразу поймал видос, где они с подругой записывают тик-ток под конченый звук", - сказано в сообщении.

Он сообщил, что во время переписки девушка поделилась с ним и другими видео, на одном из них ее подруга заявляет, что якобы собирается сжечь украинские флаги.

"Видишь эти флаги украинские? Я сейчас выйду и их сожгу", - говорит она.

В соцсети девушки записывали видео, порочащие Украину. Их можно посмотреть здесь. Осторожно, на них присутствует нецензурная лексика.

Кем оказалась девушка

Позже выяснилось, что у девушки есть аккаунт в Instagram, но все посты оттуда исчезли, остались лишь публикации с извинениями. Оказалось, что украинка учится в Сумском государственном университете.

В ее извинениях она отмечает, что все посты несли "развлекательный характер".

"Я украинка. Родилась и выросла в Украине. С глубоким уважением отношусь к Украине как к государству. Искренне прошу прощения, если мой контент оскорбил личные или патриотические чувства кого-то из вас. Я пересмотрю наполнение моего аккаунта и удалю весь контент, который может быть хоть как-то истолкован, как оскорбление личных чувств людей, включая патриотические", - написала она.

Как мы ранее писали, оскорбившая участников парада вышиванок харьковчанка раскаялась на видео.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская Федерация