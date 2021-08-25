Студентка з Сум пригрозила спалити національні прапори і називала Росію "великою країною"

"Побачив анкету дівчини, де було написано, що вона - радикальна феміністка. Я по приколу їй написав і відразу зловив відос, де вони з подругою записують тік-ток під кінчений звук", - сказано в повідомленні.

Він повідомив, що під час листування дівчина поділилася з ним та іншими відео, на одному з них її подруга заявляє, що нібито збирається спалити українські прапори.

"Бачиш ці прапори українські? Я зараз вийду і їх спалю", - каже вона.

У соцмережі дівчата записували відео, що ганьблять Україну. Їх можна подивитися тут. Обережно, на них присутня нецензурна лексика.

Ким виявилася дівчина

Пізніше з'ясувалося, що у дівчини є аккаунт в Instagram, але всі пости звідти зникли, залишилися лише публікації з вибаченнями. Виявилося, що українка навчається в Сумському державному університеті.

В її вибаченнях вона зазначає, що всі пости несли "розважальний характер".

"Я українка. Народилася і виросла в Україні. З глибокою повагою ставлюся до України як до держави. Щиро прошу вибачення, якщо мій контент образив особисті або патріотичні почуття когось із вас. Я перегляну наповнення мого акаунта і видалю весь контент, який може бути хоч якось витлумачений, як образу особистих почуттів людей, включаючи патріотичні",- написала вона.