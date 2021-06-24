Студентка прославилась матерными высказываниями об украинском языке и загремела в больницу: якобы нервы

Будущий украинский педагог сообщила, что после скандала она так сильно понервничала, что попала в больницу, так как у нее произошел "сбой анализов на фоне стресса". Несколько дней Мальцева провела под капельницами, и сейчас ее состояние улучшилось.

Вопрос об ее увольнение пока не решен и за ненавистницу украинского языка заступился депутат. Сейчас она находится на больничном и пока не поправится, решать ее судьбу не будут.

Скандал со студенткой

Маргарита Мальцева стала известна на всю страну после своего видео, где она пожаловалась на то, что ей пришлось писать курсовую на украинском языке. Девушка заявила, что украинская власть ущемляет ее права.

"Пишу курсовую работу на е**чем украинском языке. Украинская власть меня ущемляет, ущемляет мои права", - заявила студентка Харьковского национального педагогического университета имени Григория Сковороды.

Она назвала написание курсовой насилием над нервами и психикой.

"Почему это я не могу писать свою научную работу на русском? Разве на украинском это будет более информативно? Если так нравится украинский - берите и переводите. Почему вы насилуете меня, мою психику и нервы", - добавила Мальцева.

Мальцева работает на станции скорой помощи и там ее тоже заставляют говорить на украинском языке.

После таких высказываний девушку начали хейтить в социальных сетях, и она удалила все аккаунты и скандальное видео.

Стоит отметить, что девушка – кандидат на государственный пост и в ее аккаунте было указано, что она защищает природу, спасает людей и учит школьников.

Извиняться Мальцева не захотела

В сети девушку призвали поменять мнение и извиниться за свои высказывания, но она поблагодарила за то, что ее сделали популярной и написала: "Было бы перед кем извиняться".