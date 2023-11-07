Студенти "Львівської політехніки" вимагають звільнення Фаріон. Уже з'явилась відповідь закладу

Що відомо про заклики студентів

Студенти "Львівської політехніки" у навчальному закладі розмістили оголошення із закликом звільнити Фаріон.

Активісти звертаються до керівництва закладу із докором, чому вони дозволяють працювати людині, яка паплюжить честь українських воїнів. Одна із таких листівок доповнена заявою полку "АЗОВ", яку бійці опублікували російською мовою у відповідь на висловлювання Фаріон.

Головний лозунг таких оголошень - "Фаріон - геть із політехніки".

Оголошення із закликом звільнити Фаріон (фото: 4studio.com.ua)

Яка позиція Львівської політехніки

Невдовзі після розміщення цих оголошень керівництво навчального закладу відреагувало на заклик студентів і пояснило свою позицію щодо скандальної заяви Фаріон.

"У Львівській політехніці діє кодекс корпоративної культури, який визначає моральні принципи, правила та норми спілкування і поведінки учасників академічної спільноти нашого університету. Однак Львівська політехніка не несе відповідальності за висловлювання працівників та студентів поза університетом", - йдеться у повідомленні.

Також вони додали, що кожен воїн, який боронить нашу землю, незалежно від віросповідання чи мови спілкування, заслуговує найвищої поваги і вдячності. І це - позиція університету.

Відповідь "Львівської політехніки" (скриншот)

Як саме оскандалилась Фаріон

Нагадаємо, що 6 листопада докторка філологічних наук та народна депутатка 7-го скликання Ірина Фаріон заявила, що наші російськомовні військові не можуть себе називати українцями. Зокрема, висловлювання стосувалося бійців "Азову" й Третьої штурмової бригади.

"Я не можу назвати їх українцями, якщо вони не говорять українською мовою. То нехай себе назвуть руськими, ну і все. Що їм заважає? Чому вони такі очманілі? Чому зійшлося саме на українській мові? Вони такі великі патріоти, покажіть свій патріотизм. Вивчи мову Тараса Григоровича Шевченка, який усе своє життя практично прожив за межами України, але створив з цієї української мови пам'ятник нашому життю", - заявила вона.

Після цієї скандальної заяви у суспільстві виникла бурхлива реакція. Багато публічних українців публічно засудили Фаріон за її висловлювання. А заступник голови Комітету Ради з питань нацбезпеки, оборони та розвідки нардеп Єгор Чернєв звернувся до СБУ з проханням перевірити заяву Фаріон. За його словами, вона фактично прирівняла українських захисників до російських загарбників.