Студент вступил в "группы смерти", чтобы спасать подростков от суицидов: это маньяки, которые хотят убивать

Молодой человек признался, что заинтересовался этими группами после волны суицидов среди подростков. Он начал искать в социальных сетях и вступать в эти группы под собственным аккаунтом. Признается, что не боялся, что и его затянет и отметил, что среди кураторов этих групп обнаружил много подростков.

У кураторов нет цели заработать денег

"Это было понятно по тому, как они общаются, какие используют выражения. Но были и группы, которыми руководили взрослые. Некоторых из них потом задержали в России", - сообщил Бондарь и добавил, что в большинстве случаев у кураторов не было цели заработать денег.

"У большинства нет цели заработать денег в Даркнете или где-то еще. Доводя детей до суицида, они просто получают от этого удовольствие. Это маньяки, которые хотят убивать, но не могут выйти на улицу и открыто сделать это. Зато могут заниматься эти в интернете", - добавил студент.

Кураторы общались с ним осторожно и прощупывали почву и сначала никаких опасных заданий не дают. Спрашивают, что привело в группу, выясняют проблемы – с семьей или девушкой. Иван отвечал, что у него проблемы с девушкой. Его предупредили, что он никому не должен ничего рассказывать – ни друзьям, ни родителям.

Какие задания давали в группах

Первые задания были легкими – послушать мрачную музыку, нарисовать что-то или посидеть на краю крыши. В качестве отчета кураторы требуют фото – после каждого выполненного задания.

"Некоторые задания нужно было выполнять непосредственно в 4:20 утра – и тогда же присылать куратору отчеты. Это делается для еще большего воздействия на психику. Если регулярно вставать в такое время, то самочувствие будет ухудшаться с каждым днем. Я сам это чувствовал, хотя, выполнив задание, ложился спать и вроде бы высыпался. Но все равно потом целый день с тяжелой головой и чувствовал усталость", - признается парень.

В каждой группе задания давали по-разному. В некоторых 50 заданий на 50 дней, в некоторых все происходило быстро.

"А в одной из групп я, наоборот, прошел ускоренный суицидальный курс — всего за девять дней. Там быстро стали давать серьезные задания — например, нанести себе порезы. Вырезать на руке или ноге хэштег 4:40 или Ф57 (это название группы так называемого основателя суицидальных игр Филиппа Будейкина, который уже несколько лет сидит в тюрьме в России). Нужно было нанести себе порез и отправить фото куратору. Я нарисовал себе порезы акварельной краской", - сообщил Бондарь.

К самоубийству подводят постепенно и манипулируют

Он объяснил, что кураторы манипулируют и утверждают, что задания нужно выполнять, чтобы избавиться от страданий и освободить свою душ от мук. Они так и называли это – освобождение. В последнем задании куратор предложил Ивану два способа – повеситься или прыгнуть с крыши.

"Я выбрал второй способ. Решил, что такое самоубийство легче инсценировать. Куратор предупредил, что перед тем, как прыгать с крыши, я должен удалить нашу с ним переписку. Я согласился, но делать это, разумеется, не стал", - рассказал студент.

Он опубликовал на своей странице прощальный пост, отметил всех участников суицидальной группы, выложил фото с крыши и больше не заходил в социальную сеть. Один из новостных сайтов даже использовал его прощальный пост для новости о самоубийстве и этого кураторам оказалось достаточно.

Друзья и знакомые Ивана не сильно испугались, так как решили, что его пост в сети – фейк. С кураторами других групп он продолжил общение с другой страницы. А все данные переписки он передал сотрудникам николаевской полиции.

Студенту удалось спасти шестерых детей

В других группах он начал общаться с детьми, которые хотели совершить суицид, и перевел общение в личные переписки. Ему удалось отговорить от самоубийства шестерых детей в возрасте от 12 до 16 лет.

"Совершенно разные дети, которых объединяет только одно — непонимание в семье. Причем, когда только начинаешь с ними общаться, они называют совсем другие причины — что-то вроде "надо мной издеваются в школе" или "бросил парень". Но, узнавая их ближе, понимаешь, что проблема не столько в этом, сколько в том, что им не с кем поделиться своими переживаниями. Что родителям их проблемы неинтересны и кажутся незначительными. И подросток ищет того, кому они будут интересны", - объяснил Бондарь.

Он отметил, что в такие группы дети вступают не для совершения суицида, а потому что ищут единомышленников и друзей. А вот кураторы пользуются слабостью ребенка и подталкивают их к самоубийству.

"У тех шестерых подростков, которых я отговорил от самоубийства, проблемы на самом деле были именно в семье. От банального непонимания со стороны родителей до ужасной ситуации, когда девочку насиловал отчим", - рассказал студент.

Полиция так никого и не арестовала

Он добавил, что никого из кураторов, о которых он сообщил в полицию, не привлекли к ответственности. Одного из них вычислили в России, но благодаря тому, что сеть "ВКонтакте" передает данные в правоохранительные органы.

Волна суицидов, которая прокатилась в Украине связана с другими социальными сетями. И контент в этих сетях никто не контролирует, там можно увидеть что угодно – вплоть до призывов к терактам.