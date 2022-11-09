"Сцикливі створіння": Притула объяснил, почему обращался к россиянам в начале войны

Российские звезды не могут влиять на людей. Более того, среди селебретиз из РФ совершенно нет смелых и умных людей. В этом смысле украинские артисты гораздо более влиятельны.

Так, шоумен и волонтер Сергей Притула высказался в интервью РБК-Украина , отвечая на вопрос о том, почему он обращался к россиянам в начале войны.

Притула признается, что "чуть-чуть переоценил возможности влияний".

"Я отталкиваюсь от нашей конъюнктуры, и понимаю, как на некоторые процессы в стране влияют люди из креативной индустрии. От того, что говорят звезды спорта, шоубизнеса, многие меняют свое мнение, это отражается на государственных процессах. Но у нас президент вышел из креативной индустрии. То есть у нас это сильная сторона", - говорит он.

Волонтер думал, что в РФ "достаточно людей, имеющих 10, 15, 20 миллионов подписчиков, что они могут сплотившись повлиять на это все".

"Но мы имеем дело с абсолютно сцикливыми созданиями, которые ни на что не влияют", - добавил Притула.

При этом он уверен: российские звезды не повлияют на люмпен, даже если бы захотели. Вернее, они даже не захотят влиять на массы.