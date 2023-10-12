Струс мозку і гематоми. Укрзалізниця вляпалась у новий скандал через травмування пасажирки

На вокзалі Кропивницького сильно травмувалась жінка через те, що сходи поблизу входу не були відповідно марковані та не підсвічувались. У потерпілої численні гематоми, струс мозку та забій щелепи. Укрзалізниця уже відреагувала на інцидент.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на публікацію Діани Карпової у Facebook .

Що відомо про інцидент

Подія трапилася 30 вересня ввечері у Кропивницькому, коли Любов Василівна Запасна прибула на вокзал, аби відправитися до Львова.

"На вокзалі міста Кропивницького при вході відсутнє освітлення у звʼязку з війною, і це зрозуміло. Але біля сходів, які ведуть до входу у вокзал, є сходи у напівпідвальне приміщення, які ні чим не позначені - немає табличок, позначок, чи хоча б маленького ліхтаря, чи головне перил, які б давали розуміти, що там сходи в низ. Саме в цьому місці суцільна темрява, і наша бабуся не помітила сходи і полетіла прямо головою у низ", - пише Діана.

Вона також додала, що сходи на сам вокзал 2-го жовтня почали маркувати жовтою стрічкою, після того, як жінка поскаржилась.

"Бабуся ж отримала величезну гематому на нозі та стегні, струс, розсічення губи і забій щелепи, вона перебуває в досить кепському стані. Після падіння, ми все ж сіли у потяг, оскільки бабуся була на адреналіні і не відразу відчувала весь спектр болю", - написала Діана.

Вночі у потязі постраждалій стало погано і їй викликали швидку на підʼїзді до Жмеринки.

Любов Запасна сильно травмувалась на вокзалі у Кропивницькому (фото: facebook.com/danka.bibizyanka)

"Хочу подякувати провідникам потяга, вони намагались всіляко допомогти, і надати домедичну допомогу наскільки це можливо. Я особливо вдячна працівниці вокзалу Жмеринки, яка допомагала довести бабусю до швидкої і з нашими речами. Також дуже вдячна медичним працівникам лікарні Жмеринки за надання лікарської допомоги", - зазначила Карпова.

Вона додала, що їй дуже неприємно, що керівництво вокзалу Кропивницького після звернення не намагається допомогти у лікуванні бабусі і відшкодуванні заподіяної шкоди. За її словами, працівники вокзалу були дуже засмучені, що жінка встигла зафіксувати саме те місце падіння без позначок і попереджуючих знаків.

"У мене претензії конкретно до вокзалу Кропивницького. Крім того, намагатись замалювати жовтими лініями саме це місце, нічого не вирішить, там мають бути позначки, а найкраще - перила, які точно будуть перешкоджати можливим падінням", - написала Діана.

Сходи на вокзалі Кропивницького, які не були відповідно марковані (фото: facebook.com/danka.bibizyanka)

Яка позиція Укрзалізниці

У своєму пості Діана Карпова позначила Укрзалізницю, й та оперативно відреагувала на скаргу жінки. У зверненні перепросили щодо ситуації, яка трапилась.

"Так немає бути, обов'язково розберемось. Будемо вдячні за контакти для зворотного зв'язку, номер телефону та електронну адресу в приватні повідомлення", - відповіли в Укрзалізниці.

Чи компенсували жінці витрати на лікування, поки не відомо.

Відповідь Укрзалізниці на інцидент (скриншот)