Сотрясение мозга и гематомы. Укрзализныця вляпалась в новый скандал из-за травмирования пассажирки

На вокзале Кропивницкого сильно травмировалась женщина из-за того, что лестница возле входа не была соответственно маркирована и не подсвечивалась. У пострадавшей многочисленные гематомы, сотрясение мозга и ушиб челюсти. Укрзализныця уже отреагировала на инцидент.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на публикацию Дианы Карповой в Facebook .

Что известно об инциденте

Событие произошло 30 сентября вечером в Кропивницком, когда Любовь Васильевна Запасная прибыла на вокзал, чтобы отправиться во Львов.

"На вокзале Кропивницкого при входе отсутствует освещение в связи с войной, и это понятно. Но возле лестницы, ведущей ко входу в вокзал, есть лестница в полуподвальное помещение, ни чем не обозначенная - нет табличек, отметок или хотя бы маленького фонаря, или главное перил, которые давали бы понимать, что там лестница в низ. Именно в этом месте сплошная темнота, и наша бабушка не заметила лестницу и полетела прямо головой в низ", - пишет Диана.

Она также добавила, что лестница на сам вокзал 2 октября начали обозначать желтой лентой, после того, как женщина пожаловалась.

"Бабушка же получила огромную гематому на ноге и бедре, сотрясение, рассечение губы и ушиб челюсти, она находится в довольно скверном состоянии. После падения мы все же сели в поезд, так как бабушка была на адреналине и не сразу чувствовала весь спектр боли", - написала Диана.

Ночью в поезде пострадавшей стало плохо и ей вызвали скорую на подъезде к Жмеринке.

Любовь Запасная сильно травмировалась на вокзале в Кропивницком (фото: facebook.com/danka.bibizyanka)

"Хочу поблагодарить проводников поезда, они пытались всячески помочь, и оказать домедицинскую помощь насколько это возможно. Я особенно благодарна работнице вокзала Жмеринки, которая помогала довести бабушку до скорой и с нашими вещами. Также очень благодарна медицинским работникам больницы Жмеринки за оказание врачебной помощи", - отметила Карпова.

Она добавила, что ей очень неприятно, что руководство вокзала Кропивницкого после обращения не пытается помочь в лечении бабушки и возмещении причиненного вреда. По ее словам, работники вокзала были очень расстроены, что женщина успела зафиксировать именно то место падения без меток или предупреждающих знаков.

"У меня претензии конкретно к вокзалу Кропивницкого. Кроме того, пытаться зарисовать желтыми линиями именно это место, ничего не решит, там должны быть отметки, а лучше - перила, которые точно будут препятствовать возможным падениям", - написала Диана.

Лестница на вокзале Кропивницкого, которая не была соответственно маркирована (фото: facebook.com/danka.bibizyanka)

Какая позиция Укрзализныци

На пост Дианы Карповой оперативно отреагировала Укрзализныця и извинилась относительно ситуации, которая случилась.

"Так не должно быть, обязательно разберемся. Будем благодарны за контакты для обратной связи, номер телефона и электронный адрес в частные сообщения", - ответили в Укрзализныци.

Компенсировали ли женщине расходы на лечение, пока неизвестно.

Ответ Укрзализныци на инцидент (скриншот)