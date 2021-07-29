Строительство аэропорта в Днепре: нардепа Демченко уличили в лоббировании "Альтис-констракшн"

Как пишет издание, в середине июля прошло 5 месяцев (из запланированных 36-ти) до момента запуска новой взлетно-посадочной полосы. Но необходимые работы согласно графику на объекте фактически не начинались, о чем свидетельствуют фото и видео-доказательства. Впрочем, это не мешало нардепу делиться отчетами об успешном ходе строительных работ.

По данным местных журналистов, таким образом Демченко лоббировал компанию "Альтис-Констракшн", которая ранее выиграла тендер на строительство взлетной полосы аэропорта.

Впрочем, компания "Альтис-Констракшн", взявшая на себя обязательства и победившая в тендере при очень сомнительных обстоятельствах, оказалась не в состоянии выполнить подряд.

В связи с этим, 26 июля ГП "Финансирование инфраструктурных проектов" объявило новый тендер на строительство аэропорта. Причина расторжения предыдущего договора – "Невыполнение или ненадлежащее выполнение подрядчиком обязательств, предусмотренных договором".

Как известно, ООО "Альтис-Констракшн" входит в корпорацию "Альтис-Холдинг" Александра Глимбовского. Его дочь Екатерина состоит в браке с Романом Насировым, который с 2015 года до марта 2017 года возглавлял Государственную фискальную службу Украины.

В феврале 2021 года "Альтис-Констракшн" подписала договор с генеральным подрядчиком на строительство нового аэродромного комплекса с обязательством, что выполнит работы за 3,95 млрд грн, что на 30% меньше ожидаемой стоимости работ, которая составляла 5,7 млрд грн.

Стоит отметить, что сумма, предложенная победителем оказалась даже меньше стоимости чисто строительных работ - то есть 4,07 млрд грн. Это сумма без учета оборудования на 0,55 млрд грн и прочих расходов на 1,6 млрд грн.

Через две недели после объявленного старта стройки, в конце марта 2021 года журналисты днепропетровского издания "Информатор" посетили строительную площадку нового аэропорта, и пришли к выводу, что работы там практически не ведутся.