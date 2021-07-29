Будівництво аеропорту в Дніпрі: нардепа Демченка викрили в лобіюванні "Альтіс-констракшн"

Як пише видання, в середині липня пройшло 5 місяців (із запланованих 36-ти) до моменту запуску нової злітно-посадкової смуги. Але необхідні роботи згідно з графіком на об'єкті фактично не починалися, про що свідчать фото і відео-докази. Втім, це не заважало нардепу ділиться звітами про успішний хід будівельних робіт.

За даними місцевих журналістів, таким чином Демченко лобіював компанію "Альтіс-Констракшн", яка раніше виграла тендер на будівництво злітної смуги аеропорту.

Втім, компанія "Альтіс-Констракшн", яка взяла на себе зобов'язання і перемогла в тендері за дуже сумнівних обставин, виявилася не в змозі виконати підряд.

У зв'язку з цим, 26 липня ДП "Фінансування інфраструктурних проектів" оголосило новий тендер на будівництво аеропорту. Причина розірвання попереднього договору - "Невиконання або неналежне виконання підрядником зобов'язань, передбачених договором".

Як відомо, ТОВ "Альтіс-Констракшн" входить в корпорацію "Альтіс-Холдинг" Олександра Глімбовського. Його дочка Катерина перебуває у шлюбі з Романом Насіровим, який з 2015 року до березня 2017 року очолював Державну фіскальну службу України.

У лютому 2021 року "Альтіс-Констракшн" підписала договір з генеральним підрядником на будівництво нового аеродромного комплексу з зобов'язанням, що виконає роботи за 3,95 млрд грн, що на 30% менше очікуваної вартості робіт, яка становила 5,7 млрд грн.

Варто зазначити, що сума, запропонована переможцем виявилася навіть меншою за вартість чисто будівельних робіт - тобто 4,07 млрд грн. Це сума без урахування обладнання на 0,55 млрд грн і інших витрат на 1,6 млрд грн.

Через два тижні після оголошеного старту будівництва, в кінці березня 2021 року журналісти дніпропетровського видання "Інформатор" відвідали будівельний майданчик нового аеропорту, і прийшли до висновку, що роботи там практично не ведуться.