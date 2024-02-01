Стрітення Господнє 2024: найважливіші заборони і традиції цього дня

Історія свята

Діва Марія принесла новонароджене немовля на 40 день, щоб виконати велике пророцтво Месії - про появу дитини, якій судилося врятувати світ.

На таїнство обряду з Марією відправився її чоловік Йосип. Під час обряду пара принесла в жертву білих голубів. А Симеон Богоприймець присвятив немовля Богу. Маленький Ісус був посвячений у віру, і його зустріч відбулася.

У християнстві Стрітення називають зустріччю старого і Нового Завітів. А в народі кажуть, що На Стрітення зустрічається зима з весною.

Традиції свята

Вранці віруючі відвідують святкове богослужіння в храмах та церквах. Моляться за щастя та просять у Бога підтримки. Якщо немає можливості піти у храм - проводять молитви вдома.

На літургії освячують свічки, які потім забирають додому. Також в цей день часто приймають таїнство причастя. Люди дарують одне одному ікони Божої матері, проявляють доброту, допомагають нужденним та хворим.

Перед святом у домі роблять прибирання, щоб на Стрітення було чисто. А на саме свято всі хатні справи під забороною.

На Стрітення за старих часів хрестили дітей та проводили обряди вінчання. А ще робили пропозицію про заміжжя. Вважалося, що посвататися на свято може тільки чоловік з найчистішими почуттями.

Що не можна робити у свято