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Не стримав сліз: емоції Ломаченка після програшу потрапили на відео

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Неділя 21 травня 2023 11:01
Не стримав сліз: емоції Ломаченка після програшу потрапили на відео Василь Ломаченко розридався після бою з Хейні (фото: Getty Images)
Автор: Анна Шиканова

Український боксер Василь Ломаченко дуже емоційно відреагував на результат свого бою із Девіном Хейні. Відразу після бою він не зміг стримати сльози й просто розплакався на очах у всіх.

Цей момент потрапив до об'єктивів телекамер. Відео – дивіться нижче.

Василь Ломаченко провів перший бій із жовтня минулого року. Його супротивником став американець Девін Хейні, абсолютний чемпіон у легкій вазі.

У напруженому бою український боксер поступився своєму супернику. Після 12 раундів судді одноголосно віддали перемогу американцю: 115-112, 115-113, 115-113.

Програш дався Ломаченку нелегко – він не зміг стримати емоції та розплакався у роздягальні. Цей момент потрапив до об'єктивів телекамер.

"Дякую всім. Спочатку я хочу подякувати своєму Богу, Ісусу Христу. Також я дякую моїй команди: батьку, менеджеру, катмену, моїй родині, моїм друзям. І всім вам, друзі, дякую за підтримку. Чи виграв я бій? Я не хочу говорити про це. Усі люди бачили, що сталося сьогодні. Я думаю, що можу залишатися в боксі. Я в хорошій формі. Ще побачимось", - сказав український боксер після бою.

Він наголосив, що його суперник був сильним, але не найкращим. Також Ломаченко поділився своїми планами на майбутнє.

"Суперник був сильним. Девін Хейні - відмінний боєць, але не найкращий Р4Р боксер. А тепер я хочу повернутися додому, допомагати моїй Україні та моїй Українській православній церкві", - додав боксер.

Варто зазначити, що у 35-річного Василя Ломаченка на рахунку 17 перемог (11 – нокаутом) та всього 3 поразки на професійному рингу.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що противник Ломаченка напав на Василя під час зважування.

А ще розповідали про те, що Ломаченко порівняв Україну із нацистською Німеччиною.

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Василь Ломаченко Бокс