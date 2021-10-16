Стрихарский поддержал матчевую встречу по боксу среди подростковых команд из Киева и Житомира

"Как президент Ассоциации детского и юношеского спорта и вице-президент Федерации бокса Украины понимаю важность поддержки подростков не только в учебе, но и в выборе полезного досуга, воспитании характера и соревновательного духа. Горжусь юными боксерами БК "Ринг" обоих городов-участников, которые продемонстрировали непревзойденную технику во время ярких поединков", - написал Андрей Стрихарский.

Также он сообщил, что получил удостоверение вице-президента от президента Федерации бокса Украины.

"Для меня - это действительно знаковое событие, которое вдохновляет настойчивее работать. От имени Федерации бокса Украины желаю молодежи двигаться только вперед, достигать своей цели, а мы поддержим", - подчеркнул Стрихарский.