Стріхарський підтримав матчеву зустріч з боксу серед підліткових команд з Києва та Житомира

"Як президент Асоціації дитячого та юнацького спорту та віце-президент Федерації боксу України розумію важливість підтримки підлітків не тільки у навчанні, але й у виборі корисного дозвілля, вихованні характеру та змагального духу. Пишаюся юними боксерами БК "Ринг" обох міст-учасників, які продемонстрували неперевершену техніку під час яскравих поєдинків", - написав Андрій Стріхарський.

Також він повідомив, що отримав посвідчення віце-президента від президента Федерації боксу України.

"Для мене - це справді знакова подія, що надихає наполегливіше працювати. Від імені Федерації боксу України бажаю молоді рухатись тільки вперед, досягати своєї мети, а ми підтримаємо", - наголосив Стріхарський.