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Стріхарський підтримав матчеву зустріч з боксу серед підліткових команд з Києва та Житомира

Автор: Артем Горовенко

В рамках святкування Дня захисника та захисниць України за підтримки народного депутата, президента Асоціації дитячого та юнацького спорту й віце-президента Федерації боксу України Андрія Стріхарського відбулась матчева зустріч з боксу серед підліткових команд-призерів та учасників національної та європейської першості (14-15 років) з Києва та Житомира.

Про це повідомляється у його Telegram-каналі.

"Як президент Асоціації дитячого та юнацького спорту та віце-президент Федерації боксу України розумію важливість підтримки підлітків не тільки у навчанні, але й у виборі корисного дозвілля, вихованні характеру та змагального духу. Пишаюся юними боксерами БК "Ринг" обох міст-учасників, які продемонстрували неперевершену техніку під час яскравих поєдинків", - написав Андрій Стріхарський.

Також він повідомив, що отримав посвідчення віце-президента від президента Федерації боксу України.

"Для мене - це справді знакова подія, що надихає наполегливіше працювати. Від імені Федерації боксу України бажаю молоді рухатись тільки вперед, досягати своєї мети, а ми підтримаємо", - наголосив Стріхарський.

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Андрій СтріхарськийБокс