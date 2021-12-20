ru ua
Пн, 20 декабря News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Стрихарский наградил грамотой Рады президента СК "Добро"

Новина українською →
Киев, Понедельник 20 декабря 2021 11:27
Стрихарский наградил грамотой Рады президента СК "Добро" Фото: награждение Виталия Блюмина (facebook.com/strikharskyi)
Автор: Наталия Гурковская

19 декабря в Киеве состоялся детский турнир по боксу, посвященный Дню Святого Николая. В праздничной атмосфере, во время турнира наградили грамотой Верховной рады - Виталия Блюмина, который уже много лет является президентом СК "Добро".

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу нардепа Андрея Стрихарского.

За многие годы он воспитал не одно поколение детей, которым привил любовь к спорту.

"В рамках партнерского сотрудничества "Ассоциации детского и юношеского спорта Украины", президентом которой я являюсь и СК "Добро", наша ассоциация активно помогает в вопросах улучшения условий занятия спортом для детей, - сказал Стрихарский во время награждения. - Искренне благодарен Виталию Семеновичу за то, что он продолжает делать с таким рвением и безудержной энергией для развития детского спорта в Украине. Только объединив наши усилия, мы сможем развивать детский спорт в Украине!"

Стрихарский наградил грамотой Рады президента СК &quot;Добро&quot;

Стрихарский наградил грамотой Рады президента СК &quot;Добро&quot;

Как сообщалось, ранее Андрей Стрихарский организовал чемпионат Киева по дзюдо для детей.

Также Андрей Стрихарский поспособствовал строительству нового стадиона в столице благодаря привлеченным инвестициям.

Читайте РБК-Украина в Google News
Андрей Стрихарский
LITE
Праздник 20 декабря: что строго запрещено, а что нужно сделать обязательно в этот день
Праздник 20 декабря: что строго запрещено, а что нужно сделать обязательно в этот день