Стрибучі "п'ятиповерхівки". Українські полярники показали рідкісне видовище у Антарктиді (відео)

Що відомо про китів

На відео - горбатий кит. Як зазначають полярники, дорослі представники кити сягають 15 метрів у довжину - приблизно, як п'ятиповерхівка.

Просто уявіть: ви сидите в човні посеред океану, чекаєте вдалого моменту, щоб сфотографувати візерунок на хвості горбаня для його ідентифікації, а тут перед вами вистрибує "китова п'ятиповерхівка".

"До речі, саме горбані вважаються найбільш стрибучими серед свого підряду вусатих китів", - зазначають полярники.

Чому кити "стрибають"

Існують гіпотези, чому вони так роблять:

Варіант перший, ймовірно, таким чином кит намагається "почухатися" об воду, аби позбутися паразитів, які живуть й подразнюють його шкіру.

Інший варіант - так кити комунікують між собою. Звук стрибка чутно досить далеко, тож його можуть використовувати як сигнал.

Також це також може бути частиною "любовних ігор", тобто залицяння до самиць або відлякування конкурентів. Саме у теплих водах, де кити живуть взимку й розмножуються.

"Але це лише гіпотези, тому що ми й досі дуже мало знаємо про цих найбільших тварин планети, майже винищених людиною під час китобійного промислу", - зазначають полярники.