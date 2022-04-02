Стресс во время войны переживает каждый житель Украины: как помочь себе "собраться"

Кратко можно сказать, что стресс — это комплексная реакция организма в ответ на очень сильное воздействие. Люди, которые находятся вдали от зоны боевых действий, ожидают удары с воздуха. Так что им страшно.

Те, кто выехал за границу, изменили весь жизненный уклад, они чувствуют зависимость от других и часто ощущают "вину уцелевшего" — они находятся в безопасности, а где-то гибнут соотечественники. Ну а маленькие дети, еще ничего не понимающие, прекрасно чувствуют страх и тревогу родителей.

Как проявляется стресс

Переживание стресса крайне индивидуально, оно значительно различается, но надо понимать, что стресс отражается на поведении каждого человека, даже если он такового не замечает. За собой следить непросто, но присмотритесь к окружающим.

Вы легко заметите, что люди стали раздражительнее, легче проявляют агрессию. Кто-то стал слишком активным, а у кого-то движения и мысли замедлились.

От стресса у людей ухудшается память, прежде всего краткосрочная, уменьшается внимательность, они совершают больше ошибок.

Может искажаться чувство времени, у многих растет склонность к внушению, обостряется вера в плохие приметы.

А такие явления, как бессонница и потеря аппетита сопровождают и менее травматические события человеческой жизни.

Стресс может вызвать и положительные перемены. Человек может демонстрировать более высокий, чем обычно, уровень работоспособности, ответственности, выносливости.

Но организм не может все время находиться в состоянии мобилизации, его ресурсы ограничены, поэтому независимо от того, чувствуете ли вы тревогу или подъем, через какое-то время наступит опустошение.

Ибо нынешняя стрессовая ситуация долгосрочная. Так что состояния апатии, разочарования, бессилия, бессмысленности, вины почти неизбежны.

К счастью, даже среди попавших в ситуации, где была прямая угроза их физической целостности или жизни, большинство — 75–80 % — не развивают острую стрессовую реакцию вплоть до посттравматического стрессового расстройства (именно оно сокращено называется ПТСР).

У человека высокая адаптивная способность

Способность человека адаптироваться очень высока. Ясно, что в последнем случае необходима квалифицированная помощь психологов и психиатров. А что могут сделать все остальные? Война пока не кончилась.

Прежде всего, быть более внимательными и терпеливыми к близким и родным. Они для нас часто являются "продолжением себя", поэтому многое мы им не объясняем, потому что оно "само собой разумеется". А на самом деле — нет.

Сейчас родные могут нас ни слышать, ни понимать, даже не замечать. Не делайте из этого события, можете даже сказать себе, что поссоритесь с ними уже после победы.

В какой-то мере мы это уже проходили во время ковидных ограничений, но сейчас ситуация значительно экстремальная.

Главная задача та же: сохранить психическую и физическую цельность друг друга. Кстати, как и с ковидом, одним из последствий стресса может быть эмоциональная подавленность.

Какие методы помогают держаться

"Собраться" помогает выполнение привычной работы: уборка, мытье посуды, уход за животными, т.п. Во-первых, дела "физические" позволяют восстановить связь с реальностью, во-вторых, привычный с мирных времен род занятий успокаивает именно этой повторяемостью. В-третьих, если мы устраиваем порядок снаружи, то где-то мы наводим больший порядок и внутри.

По этим же причинам весьма полезна совместная деятельность, волонтерство или та работа, где вы получаете зарплату.

А если она происходит непосредственно в коллективе, то существенной психотерапевтической поддержкой будет и социальное взаимодействие: лично вы нужны членам группы, результаты вашего труда нужны также людям вне группы.

Прекрасно, если у вас есть человек, с которым можно откровенно поговорить. О своих страхах, тревогах, опасениях, мыслях. Большинство психотерапевтических методик так или иначе опираются на разговор.

С другой стороны, вы и сами можете стать для кого-то в какой-то момент времени "якорем", удерживающим человека на месте в эту бурю. Помогать друг другу нужно постоянно. Стрессовая ситуация, к сожалению, еще не прошла...