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Стріляє на 3 тисячі метрів: якої української зброї найбільше бояться бойовики на Донбасі

Середа 03 лютого 2021 10:33
Стріляє на 3 тисячі метрів: якої української зброї найбільше бояться бойовики на Донбасі
Українська зброя тримає в страху бойовиків на Донбасі (колаж РБК-Україна)
Автор: Людмила Жукова

Бойовики на Донбасі дуже бояться української зброї "Нічний хижак", яку створили ще у 2014 році. Ідея гвинтівки належить українським добровольцям. З нею "кіборги" захищали Донецький аеродром. Дальність і точність зброї вражають – це більше трьох кілометрів. На жаль, за всі ці роки ефективної роботи на фронті "Нічний хижак" досі не отримав широке застосування в Збройних силах України.

Видання "Сегодня" розповіло, де робиться ефективна зброя і що про неї кажуть експерти. Гвинтівка виготовляється на заводі "Маяк", який знаходиться у Києві на вулиці Степана Бандери. Крім музичних інструментів тут виготовляють і бойову зброю.

Стріляє на 3 тисячі метрів: якої української зброї найбільше бояться бойовики на Донбасі

Гвинтівка "Нічний хижак" довела свою ефективність (Скріншот)

Головний конструктор заводу "Маяк" Олександр Гордєєв розповів, що гвинтівка спроектована професійними військовими, тому її застосування на Донбасі повинно бути максимально ефективним.

"Три тисячі метрів – це абсолютно нормальна ситуація. За 700 метрів тебе не чутно, за 800 метрів тебе не видно в тепляк. А ти прилітаєш на 3000 з плюсом. Легка броньована техніка – не виживає ніхто. Танк знімається з приладів навігації. Не треба проникати в заброньовий простір. Ти просто вибиваєш йому навігаційні прилади, прилади прицілювання, той же кулемет, який у нього стоїть. І він перетворюється в трактор", - розказав Гордєєв.

Зазначимо, що гвинтівка вже довела свою ефективність при обороні Донецького аеропорту, але її так і не взяли на озброєння української армії. Нею досі користуються лише окремі підрозділи. Але останнім часом стало відомо, що Генеральним штабом Збройних Сил України відпрацьовано пропозицію до основних показників державного оборонного замовлення на 2021 рік, якими передбачена закупівля великокаліберних гвинтівок калібру 14,5 мм для забезпечення потреб ЗС України. Відповідно, такій зброї в руках українських воїнів на Донбасі бути.

Як ми раніше писали, українські військові отримали бойові бронетранспортери під назвою "Козак-2". Всього НВО "Практика" передала ВСУ 40 машин.

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