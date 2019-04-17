Стрельба под Одессой: стали известны подробности происшествия

Нападение под Одессой (Коллаж РБК-Украина)

В результате нападения на пост "Дачное" пострадало три человека

Во вторник вечером, 16 апреля, произошла стрельба на полицейском посту под Одессой. В результате инцидента пострадали три человека.

Инцидент произошел возле села Дачное Беляевского района. Группа мужчин в масках зашла на пост полиции, который занимается взвешиванием грузовых автомобилей, и начала стрелять из травматического оружия. Также они дубинками повредили автомобили.

Пострадали инспекторы "Укртрансбезопасности" и активисты общественной организации "Украинский транспортный союз". Кроме того, банда крушила припаркованные автомобили местных жителей и напугала случайных прохожих.

По словам очевидцев, стрельба и дебош продолжались около 10 минут, но сотрудники полиции, которые были на месте происшествия, на инцидент не отреагировали.

Стрельба под Одессой (facebook.com/info.ukka)

"В момент нападения, когда появилось около двух десятков гражданских лиц, когда выключили свет, применять огнестрельное оружие было опасно. Впоследствии именно действия патрульных позволили задержать несколько человек из числа нападавших и оказать медицинскую помощь пострадавшим", - объяснил ситуацию советник начальника ГУ НП в Одесской области Руслан Форостяк.

Он добавил, что инцидент, который произошел на посту "Дачное" – это борьба за контроль над теневыми схемами на весовом комплексе. Почему правоохранители, которые находились на посту, не вмешивались – будут устанавливать в ходе следствия.

Стрельба под Одессой (facebook.com/info.ukka)

Как рассказал вице-президент общественной организации "Украинский транспортный союз" Владимир Балин в комментарии для издания "Факты", ранее его сотрудникам уже угрожали и в марте было совершено нападение представителями организации "Свобода. Социум. Народный супротив". Они устроили драку 20 марта, не выдвигали никаких требований и скрылись.

Балин отметил, что в полицию они заявили, но никакой реакции не было.

"А теперь, как говорится, "маємо те, що маємо". Трое наших сотрудников сейчас в больнице в тяжелом состоянии. Один из них находится между жизнью и смертью. Одна из наших задач — контролировать, чтобы ни один грузовик не прошел мимо поста без взвешивания. Мы эту работу осуществляем совместно с Государственной службой безопасности на транспорте. И дальше будем это делать. Угроз не боимся", - добавил он.

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