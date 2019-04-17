Стрілянина під Одесою: стали відомі подробиці події

Напад під Одесою (Колаж РБК-Україна)

В результаті нападу на пост "Дачне" постраждало три людини

У вівторок ввечері, 16 квітня, сталася стрільба на поліцейському пості під Одесою. В результаті інциденту постраждали три людини.

Інцидент стався біля села Дачне Біляївського району. Група чоловіків у масках зайшла на пост поліції, який займається зважуванням вантажних автомобілів, і почала стріляти з травматичної зброї. Також вони кийками пошкодили автомобілі.

Постраждали інспектори "Укртрансбезопасности" та активісти громадської організації "Український транспортний союз". Крім того, банда трощила припарковані автомобілі місцевих жителів і налякала випадкових перехожих.

За словами очевидців, стрілянина і дебош тривали близько 10 хвилин, але співробітники поліції, які були на місці події, на інцидент не відреагували.

Стрільба під Одесою (facebook.com/info.ukka)

"У момент нападу, коли з'явилося близько двох десятків цивільних осіб, коли вимкнули світло, застосовувати вогнепальну зброю було небезпечно. Згодом саме дії патрульних дозволили затримати декілька осіб з числа нападників і надати медичну допомогу потерпілим", - пояснив ситуацію радник начальника ГУ НП в Одеській області Руслан Форостяк.

Він додав, що інцидент, який стався на пості "Дачне" – це боротьба за контроль над тіньовими схемами на ваговому комплексі. Чому правоохоронці, які перебували на пості, не втручалися – будуть встановлювати в ході слідства.

Стрільба під Одесою (facebook.com/info.ukka)

Як розповів віце-президент громадської організації "Український транспортний союз" Володимир Балін у коментарі для видання "Факти", раніше вже погрожували його співробітникам і в березні був скоєний напад представниками організації "Свобода. Соціум. Народний супротив". Вони влаштували бійку 20 березня, не висували ніяких вимог і зникли.

Балін зазначив, що в поліцію вони заявили, але ніякої реакції не було.

"А тепер, як мовиться, "маємо те, що маємо". Троє наших співробітників зараз у лікарні у важкому стані. Один з них знаходиться між життям і смертю. Одне з наших завдань — контролювати, щоб жодна вантажівка не пройшла повз поста без зважування. Ми цю роботу проводимо спільно з Державною службою безпеки на транспорті. І далі будемо це робити. Погроз не боїмося", - додав він.

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