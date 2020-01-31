Стрельба в Харькове возле детского дома: появилось видео инцидента

Стрельба в Харькове (Коллаж РБК-Украина)

В сети появилось видео инцидента со стрельбой в Харькове

В Харькове возле областного дома ребенка №2 произошел конфликт со стрельбой. Неизвестные применили гранату, а также оружие травматического типа. Инцидент произошел 30 января, около двух часов дня.

Как сообщил начальник следственного управления областной полиции Сергей Чиж, в результате конфликта, никто не пострадал. На данный момент оперативники находятся на месте происшествия и собирают доказательства, а также выясняют все детали преступления, опрашивают местных жителей. Для изучения были использованы записи с камер видеонаблюдения.

В сети появилось видео происшествия, на кадрах которого видно, что произошло непосредственно перед конфликтом. Видео опубликовало местное издание "Харьков Times".

Перед конфликтом к детскому дому подъехало несколько автомобилей. Сначала между участниками произошел короткий разговор, а потом началась драка. Еще через некоторое время к группе людей присоединилась еще одна компания парней. На кадрах видео видно, что в массовой драке участвовало не менее двух десятков человек. Потом внезапно произошел взрыв возле припаркованной машины. А после это – все участники драки быстро скрылись с места происшествия.

Стрельба в Харькове возле детского дома

Сведения о нарушении внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч.4 ст. 296 (Хулиганство) УКУ. Санкция этой статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы от трех до семи лет.

Полиция устанавливает личности участников конфликта.