Стрілянина у Харкові біля дитячого будинку: з'явилося відео інциденту

Стрілянина у Харкові (Колаж РБК-Україна)

У мережі з'явилося відео інциденту зі стріляниною в Харкові

У Харкові біля обласного будинку дитини №2 стався конфлікт зі стріляниною. Невідомі застосували гранату, а також зброю травматичного типу. Інцидент стався 30 січня, близько другої години дня.

Як повідомив начальник слідчого управління обласної поліції Сергій Чиж, в результаті конфлікту, ніхто не постраждав. На даний момент оперативники знаходяться на місці події та збирають докази, а також з'ясовують всі деталі злочину, опитують місцевих жителів. Для вивчення були використані записи з камер відеоспостереження.

У мережі з'явилося відео події, на кадрах якого видно, що відбулося безпосередньо перед конфліктом. Відео опублікувало місцеве видання "Харків Times".

Перед конфліктом до дитячого будинку під'їхало кілька автомобілів. Спочатку між учасниками відбулася коротка розмова, а потім почалася бійка. Ще через деякий час до групи людей приєдналася ще одна компанія хлопців. На кадрах відео видно, що у масовій бійці брало участь не менше двох десятків осіб. Потім раптово стався вибух біля припаркованої машини. А після цього – всі учасники бійки швидко зникли з місця події.

Стрілянина у Харкові біля дитячого будинку

Відомості про порушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 4 ст. 296 (Хуліганство) ККУ. Санкція цієї статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі від трьох до семи років.

Поліція встановлює особу учасників конфлікту.