Стрельба по дорожникам в Киеве: мажор объяснил причину дикой выходки

В Киеве мужчина стрелял в дорожников во время их работы в Печерском районе, ранив одного их коммунальщиков в ногу. Злоумышленник после инцидента скрылся, но вскоре его задержали, объявили о подозрении, и уже арестовали.
Об этом 22 апреля передает УНН.
Фигурантом дела оказался 38-летний мужчина. Как рассказали в полиции, 21 апреля на Железнодорожном шоссе в ходе конфликта с работниками бригады КП ДЭУ Печерского района он открыл стрельбу и ранил одного из них.
"Мужчина совершил один выстрел вверх, после чего совершил второй выстрел в ногу одного из ремонтников, причинив последнему телесные повреждения", - рассказала пресс-секретарь Киевской городской прокуратуры Надежда Максимец.
Она также уточнила, что, как установило следствие, водитель "Рено" спровоцировал ссору и конфликт с дорожниками из-за того, что они якобы мешали ему проехать.
Действия подозреваемого квалифицированы по ч. 4 ст. 296 УК Украины - хулиганство, то есть грубое нарушение общественного порядка по мотивам явного неуважения к обществу, сопровождавшееся особой дерзостью, с применением предмета, специально приспособленного для нанесения телесных повреждений.
Так, у мужчины в авто обнаружили травматический пистолет и патроны к нему, которые отправили на экспертизу.
Сегодня Печерский райсуд избрал мужчине меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога.
В Киеве мужчина обстрелял дорожников на Печерске, которые ему "мешали проехать" (фото: facebook.com/kievavtodor)
Как сообщалось ранее, появилось видео конфликта со стрельбой "мажора" по дорожникам в центре Киева, и как стрелок уже после задержания посмеивался и вальяжно расхаживал перед полицейскими.