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В центре Киева мажор обстрелял дорожников: циничное поведение поражает (видео)

Новина українською → Киев, Среда 21 апреля 2021 16:52
В центре Киева мажор обстрелял дорожников: циничное поведение поражает (видео) Коллаж РБК-Украина: в Киеве мужчина обстрелял дорожников
Автор: Владимир Костырин

В Киеве мужчина обстрелял дорожников в Печерском районе, которые выполняли ремонтные работы. В результате инцидента один из коммунальщиков получил ранение в ногу. Полиция смогла задержать стрелка в течение часа.

Видео момента конфликта между мужчиной и дорожниками опубликовано на Facebook-странице "dtp.kiev.ua".

Отмечается, что после нападения на рабочих водитель автомобиля "Рено" сел в транспорт и уехал. Позже машину удалось обнаружить на улице Бастионная.

Предварительно установлено, что стрелок пересел в авто Volkswagen "Жук" - очевидно, пытаясь "замести следы".

Задержать злоумышленника удалось на проспекте Лобановского.

На кадрах видно, как мужчина, уже в наручниках, спокойно расхаживает возле полицейских, улыбаясь и посмеиваясь.

Видео: в центре Киева "мажор" обстрелял дорожников 21 апреля

В сети тоже обратили внимание на такое наглое циничное поведение задержанного - украинцы высказывают мнение, что "мажор", по всей видимости, уверен в своей безнаказанности.

  • Он так гуляет между ними, словно их начальник. 100% свой.
  • Видно ("коп") в гражданском, поэтому и ведет себя так борзо
  • Почему не мордой на земле?
  • Стрелял и свободно расхаживает? Почему не лежит?
  • Скотине смешно...

Как отметил блогер и юрист Клим Братковский, комментируя инцидент, "еще не хватает легализации огнестрельного короткоствольного нарезного оружия, и все будет в крови".

В центре Киева мажор обстрелял дорожников: циничное поведение поражает (видео)

В Киеве "мажор" обстрелял дорожников, которые работали на Печерске (фото: facebook.com/kievavtodor)

В центре Киева мажор обстрелял дорожников: циничное поведение поражает (видео)В центре Киева мажор обстрелял дорожников: циничное поведение поражает (видео)

В Киеве задержали подозреваемого в стрельбе по дорожникам (фото: kyiv.npu.gov.ua)

Напомним, недавно в Киеве мужчина стрелял в охранника магазина из-за замечания об отсутствии маски.

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